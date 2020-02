Hazard pourrait manquer l'Euro en cas d'intervention chirurgicale

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Hazard va jouer son avenir à pile ou face. Rechute pour l’ailier madrilène Eden Hazard ce samedi, souffrant à nouveau de la fissure au péroné droit l’ayant déjà privé 82 jours des terrains cette saison. Il faut remonter à juin 2017, où il s'était fracturé la cheville en s’entraînant avec la Belgique et fait poser une plaque de titane sur la partie inférieure du péroné, pour pleinement appréhender la profondeur de son mal. Selon le quotidien merengue AS , deux options s’offre à lui : une opération ou un traitement conservateur. Dans ce dernier cas, il retrouverait idéalement le pré dans deux mois et disputerait la fin de saison sous la tunique blanche. En cas d'intervention chirurgicale, Eden ne retrouvera pas son jardin avant la saison prochaine et raterait ainsi l’Euro 2020.Dilemme cornélien pour la star recrutée 100 millions d'euros cet été auprès de Chelsea et qui peine à justifier son transfert, entre blessures et prestations en demi-teinte. Douce ironie, il doit sa première rechute contre le PSG fin novembre à… Thomas Meunier, son compatriote belge.Pas grave, le jeune espoir belge attendra 2022 pour faire briller les Diables Rouges. Quoi, 29 ans, déjà ?