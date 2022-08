Haut les shorts !

Quel est le point commun entre Cristiano Ronaldo, Nicolas Pallois et Fabien Barthez ? Au-delà du fait d’avoir foulé certaines des plus belles pelouses du monde, ils ont comme beaucoup d’autres l’habitude tenace de relever leur short très haut sur leurs cuisses pendant les matchs. De quoi transformer un short en boxer voire en slip dans certains cas. Pourquoi font-ils ça ? Quels sont leurs raisons et leurs réseaux ? Nous avons mené l’enquête.

Le short retroussé et ses adeptes

Toujours plus haut, toujours plus fort ?

Par Amaury Goncalves

Olympiastadion de Berlin, 9 juillet 2006. Devant plus de 75 000 spectateurs qui retiennent leur souffle en tribunes, le gardien français Fabien Barthez s’apprête à faire face aux tireurs italiens, dans une finale de Coupe du monde suffocante. Les cinq tirs au but jouissent du même sort : Marco Materazzi, Alessandro Del Piero ou Luca Toni réussissent tous leur frappe, alors que Barthez étire son short aussi haut qu’il le peut. Geste systématique voire obsessionnel du divin chauve, cette pratique connait son lot d’adeptes bien qu’elle reste sporadique sur le rectangle vert. Cristiano Ronaldo avait fait parler de lui de cette manière à l’occasion du Mondial 2018, durant lequel il exposait largement ses adducteurs avant de frapper ses coups francs. Le mystère autour de ce TOC reste pourtant entier.Ronaldo et Barthez ne sont pas des cas isolés : le panel des adeptes de cette curieuse pratique un tantinet exhibitionniste est bien plus vaste. Le week-end dernier, on pouvait ainsi apercevoir en Ligue 1 des joueurs tels que Nicolas Pallois (Nantes), Sergio Ramos (PSG) ou Facundo Medina (Lens) remonter leur short haut sur leurs cuisses. Ces profils pourraient traduire d’une circonscription du phénomène aux joueurs à vocation plutôt défensive, comme s'il s'agissait de prouver à son vis-à-vis qu'on est bien sur ses appuis à l'aide de ses musculeux cuisseaux. Pourtant, on pourrait aussi citer des attaquants à l’image de l’avant-centre messin Ibrahima Niane. Le panorama des partisans des gambettes à l’air s’étend aussi à l’étranger. Que ce soit avec Manchester United, Arsenal ou la sélection chilienne, Alexis Sanchez avait pour habitude d’au moins relever la partie droite de son short. Paulo Estrela, milieu créatif du Portimonense, a aussi étendu la pratique à la Liga Bwin il y a quelques jours.Le retroussage de short n’ayant pas assez de soulever de nombreuses interrogations, il se définit aussi par ses propres particularités, notamment liées au contexte. Fabien Barthez et une génération de gardiens derrière lui avaient surtout cette manie en s’apprêtant à défendre un tir au but. Pour Cristiano Ronaldo, on l’observe en particulier lorsque ce dernier s’apprête à tirer un coup franc. Toujours dans le contexte des coups de pied arrêtés, on peut signaler le cas de Rúben Dias qui relève son short avant de défendre sur un corner ou un coup franc. D’autres n’ont pas besoin d’un contexte particulier pour se mettre dans une telle tenue. Le Niçois Mario Lemina ou l’ancien joueur sochalien Florentin Pogba préfèrent exposer la musculature de leur quadriceps fémoral sur l’ensemble des 90 minutes de jeu. Certains n’ont par ailleurs pas que leur musculature à exposer., analyse Maxime Joly, journaliste pour le magazine de modeLes raisons de ce phénomène, qu’il soit de mode ou non, sont aussi théoriques que diverses. Et ce même pour les experts du domaine., explique Filipe Da Costa, vendeur dans le magasin spécialisé Unisport., compare-t-il. Ainsi, il s’agirait surtout de confort pour des joueurs exposés à la chaleur. Difficile néanmoins d’imaginer Alexis Sanchez s’étouffant de chaleur un mois de février à Manchester. Filipe Da Costa complète ainsi :. Cette place donnée au facteur psychologique fait sens et est validée par Clément Le Coz, psychologue du sport., souligne le spécialiste. Au même titre qu’une prière ou un geste vers le ciel, le fait de remonter son short permettrait inconsciemment de mettre en confiance certains joueurs.Pour Clément Le Coz, la mise en confiance n’est pas la seule raison envisageable de cette mode., conjecture-t-il. En cela, il est intéressant d’étudier le cas de Cristiano Ronaldo. Après ses mimiques du Mondial 2018, de nombreux joueurs s’étaient essayés à l’exhibition de leurs cuisses avant de tirer un coup franc. Un moyen de s’identifier à un joueur que l’on apprécie particulièrement. Maxime Joly prend le phénomène par l’autre bout de la lorgnette., remarque-t-il.Pour les joueurs qui se risqueraient à exposer leurs cuisses aux spectateurs, il y a donc un statut à tenir. Maxime Joly y voit peut-être aussi une autre réponse faisant écho à un phénomène de société plus large :. Peut-être. De réponse définitive, il n’y en aura de toute façon aucune mais le mystère méritait d’être éclairé. Désormais, il n’y a plus qu’à se retrousser le short pour appréhender une nouvelle saison qui s’annonce intense.