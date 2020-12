Harry Maguire est le joueur le plus utilisé en 2020

DF

Le GOAT. L'Observatoire du football CIES a consacré sa dernière lettre hebdomadaire aux joueurs les plus utilisés par leur équipe en 2020. Et tout en haut du classement, on retrouve le défenseur de Manchester United Harry Maguire qui a disputé 4745 minutes toutes compétitions confondues (réparties sur 53 matchs) entre le 1janvier et le 17 décembre. L'international anglais devance le Portugais de Manchester City Rúben Dias, lequel a disputé - seulement - 401 minutes de moins. Lionel Messi, troisième, complète le podium (4293 minutes).Côté, les hommes forts d'Ole Gunnar Solskjær font fort. Bruno Fernandes est quatrième au classement avec 4164 minutes dans les jambes, tandis que Victor Lindelöf est septième avec 4142 minutes. Dans le top 10, on retrouve également Raphaël Varane, huitième ou encore Jesús Navas (et ses 35 ans au compteur) neuvième.Costauds.