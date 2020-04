Harry Kane transféré cet été contre 200 millions de livres ?

1

Daniel Levy will sanction world record £200million Harry Kane move to Manchester United to ease financial worries as club continues to pay for £1billion stadium https://t.co/xIjgSMVJrA — MailOnline Sport (@MailSport) April 11, 2020

Il compte pas diminuer son trainSelon le, le président de Tottenham envisagerait un transfert de Harry Kane à Manchester United cet été contre la somme de 200 millions de livres. Daniel Levy serait agacé par la récente sortie de son buteur sur son avenir et le club du nord de Londres a besoin de trésorerie pour continuer à rembourser son stade.Sur le milliard de livres qu'a coûté le stade, 637 millions restent à rembourser selon le média anglais. Dans le contexte économique actuel et la quasi absence de revenus pour les clubs, nulle doute que Levy voit dans ce transfert l'occasion d'enregistrer rapidement une rentrée d'argent conséquente. En cas de non reprise de la Premier League, le capitaine et meilleur joueur despourrait bien avoir joué son dernier match avec ce maillot.Daniel Levy et Christian Gourcuff : deux visions du foot et de la crise.