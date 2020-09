Kane-Son, duo carré

Auteur d'une performance inouïe et d'un record contre Southampton, le binôme de Tottenham a impressionné ce dimanche. Quatre passes décisives et un but pour Harry Kane, un quadruplé pour Son Heung-min : avec l'arrivée de Gareth Bale, les Spurs peuvent faire très mal offensivement.

Vidéo

On prend les mêmes, et on recommence

4 - Harry Kane has assisted all four of Son Heung-min's goals against Southampton today - the first time in @premierleague history one player has assisted another four times in a single match. Fabulous. pic.twitter.com/EloGFWjEyE — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2020

Et Bale, dans tout ça ?

Descomunal Harry Kane, @SpursOfficial le ganó al Southampton 5-2, 4 asistencias y gol del « 10 » . Mourinho lo reconoce ante las cámaras: « Man of the match » .. pic.twitter.com/ztvIxyUcW3 — Leandro Bailac (@pilarfutbol) September 20, 2020

Par Florian Cadu

Comme d'habitude, il était bien placé. Comme d'habitude, il a été oublié. Et comme d'habitude, il a marqué. À la 82minute de la confrontation entre Tottenham et Southampton comptant pour la deuxième journée de Premier League, Harry Kane n'est pas fatigué. Assoiffé de buts et ne connaissant jamais la sensation de satiété, alors que le résultat est déjà entériné par son équipe qui mène 4-1, l'attaquant sent le tir de son camarade Erik Lamela se diriger vers le poteau et en profite pour pousser le ballon au fond au rebond. Voilà, le taf est définitivement achevé Pourtant, beaucoup ont cru que l'Anglais avait décidé de changer de mission en cette après-midi dominicale. Parce qu'après avoir fait vibrer les filets à deux reprises dans la première demi-heure (à la troisième minute, et à la 27), la VAR et le corps arbitral ont semblé modifier ses plans. Des réalisations refusées ? OK. Dans ce cas, le buteur deviendra passeur. Pour le plus grand bonheur de Son Heung-min, et pour le plus grand malheur desCar ce qu'il s'est ensuite passé relève de l'inattendu, voire de l'incompréhension. De l'incroyable, au mieux. De l'inédit, au pire. Mené 1-0 à la suite de l'ouverture du score de Danny Ings, le duo Kane-Son a tout simplement explosé les compteurs comme personne ne l'avait jamais fait. Comment ? En affichant une complicité assassine, le premier nommé offrant quatre passes décisives au second (lequel a été l'auteur d'un quadruplé, donc). Une première remarquable et évidemment remarquée, au sein du championnat anglais.Dans le détail ? Un : transmission en profondeur en une touche de balle (merci à Tanguy Ndombele au passage, au départ de l'action avant d'être remplacé), frappe croisée gagnante sanctionnant un Alex McCarthy pas à l'aise avec ses sorties. Deux : passe quasi aveugle en plein cœur de la défense adverse et à la limite du hors-jeu, conduite de balle et face-à-face remporté. Trois :lobée au niveau de la ligne médiane, aucun tremblement devant le portier. Quatre : centre venant de derrière, contrôle poitrine et tir tout doux du plat du pied.De son banc, José Mourinho a pu dégainer son sourire de fierté. Attaché depuis longtemps au principe de réalisme exagéré, l'entraîneur a vu Son planter quatre fois en autant de tentatives et Kane une fois en deux essais. Autour d'eux, personne d'autres ne s'y est essayé parmi lestitulaires. Le Sud-Coréen a aussi servi deux passes-clés (quatre pour le Britannique, zéro pour leurs partenaires présents au coup d'envoi), alors que son pote préféré a montré un engagement défensif certain (avec quelques tacles et duels aériens, notamment). Aux yeux du, la copie rendue, remplie de contres bien menés et de lucidité dans la zone de vérité, mérite ainsi une super note. Avec un hommage particulier et appuyé au généreux international, intervenant directement dans sa discussion avec un journaliste après la rencontre., a insisté le technicien.Surtout, le Portugais peut envisager l'avenir en grand. Si son arrière-garde n'est pas au point et si son entrejeu laisse encore à désirer, le coach attend de pied ferme Gareth Bale . Celui qui se permet le luxe de placer actuellement Dele Alli en tribunes s'apprête ainsi à aligner un trident offensif Bale-Kane-Son (si les blessures laissent tranquille chaque membre du trio) qui fait saliver. Kane prenant l'habitude de dézoner et de reculer pour balancer ses flèches (quand il ne sera pas dans la surface pour reprendre les centres en renard), la vitesse et la précision combinées de ses deux comparses pourraient alors être exploitées à merveille. Et faire beaucoup, beaucoup de victimes supplémentaires.