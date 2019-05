Kane, profession amulette

Blessé début avril, Harry Kane s'est donné la possibilité d'être aligné samedi soir face à Liverpool en finale de la Ligue des champions. Si l'international anglais a manqué les grands rendez-vous de la saison de Tottenham, il aura malgré tout été omniprésent.

Par Maxime Brigand

Drôle d’élément lâché en place publique la semaine dernière par Mauricio Pochettino : et si le secret du technicien argentin était une affaire d’agrumes ? «, expliquait ainsi le coach de Tottenham dans un entretien donné à talkSPORT . C» L’ancien joueur du PSG est un mec à part, capable de rentrer chez lui en pleurant après avoir écouté de la musique dans sa voiture mais aussi d’utiliser un apéro médiatique de finale de C1 pour défendre l’idée qu’une photo prise avant un tel match doit rassembler tous les membres de son effectif et non seulement le onze de départ. Pour appuyer son argumentaire, Pochettino a pris cette semaine son propre exemple, lui qui était resté sur le banc lors de la victoire de l’Espanyol sur Saragosse en finale de la Coupe du roi 2006 mais qui avait insisté pour que tout le monde soit présent sur la photo post-succès. Aujourd’hui, l’Argentin doit faire des choix et ceux pris pour une finale de Ligue des champions ont naturellement plus de poids. Le premier d’entre eux est le suivant : Harry Kane est-il prêt physiquement pour un tel défi ? Lui assure que oui, mais Mauricio Pochettino, lui, hésite.Parce que son meilleur buteur n’a plus été vu sur un terrain depuis le 9 avril dernier et une énième blessure à la cheville, mais aussi parce que sans lui, Tottenham n’a pas arrêté de tourner. Cette semaine, Pochettino a été clair : «» Le casse-tête existe et ce même si Kane a inscrit 40% des buts de son équipe depuis le début de la saison 2014-2015. Pourtant, si l’on ne s’arrête qu’aux chiffres, on pourrait se dire que le capitaine de l’Angleterre n’aura pas été si indispensable que ça auxcette saison. Preuve en est : lors de la première absence du buteur cette saison, entre la mi-janvier et la fin février, Tottenham a joué quatre matches de championnat et les a tous remportés, tout comme son huitième de finale aller de C1 contre le Borussia Dortmund (3-0). Puis, Harry Kane est revenu et lesont disputé six matches de Premier League. Résultat ? Une victoire, un nul, quatre défaites, malgré trois buts plantés par l’international anglais. Bis repetita lors de la seconde blessure de Kane, qui n’aura pas empêché Tottenham de tenir le coup lors du quart de finale retour à l’Etihad Stadium et de sortir l’Ajax en aller-retour. De quoi foutre en l’air la Kane-dépendance des? Évidemment, non.Car si Tottenham a réussi à atteindre la première finale 100% anglaise de C1 depuis 2008, c’est aussi grâce à son leader, restant omniprésent malgré son absence sur le terrain. Ses coéquipiers ont défendu cette thèse récemment, racontant partout à quel point Kane avait été essentiel dans la construction de l’exploit d’Amsterdam en venant notamment délivrer un discours fondateur à la mi-temps alors que lesétaient dans les cordes. Sa version des faits : «» Son retour permet surtout à Pochettino de revenir à ses idéaux de jeu, lui dont les approches offensives sont basées sur les permutations de ses hommes et sur la nécessité d’avoir un point d’appui, ce qu’est Harry Kane, sorte de numéro dix moderne, utile pour aspirer les défenseurs adverses et pour ouvrir les espaces. Encore mieux, le chef de file despossède un solide record face à Liverpool avec cinq buts inscrits en neuf confrontations en Premier League. Assez pour mettre Lucas ou Llorente, planche tactique indispensable dans la conquête de cette finale, sur le banc ? Réponse demain soir.