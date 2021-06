Harry Kane, la revanche croate

L'élimination en demi-finales de Coupe du monde 2018 par la Croatie toujours en tête, Harry Kane veut définitivement se venger de son bourreau lors du premier match de l'Angleterre dans cet Euro. Avec l'ambition de s'offrir enfin un titre, avant de penser plus sérieusement à son avenir.

Comme un Français à Roland-Garros

Anéanti, il cherche ses mots à travers son immense déception.Difficile, en effet, de décrire une douleur qu'on a soi-même contribué à faire naître. Ce 11 juillet 2018, Harry Kane vient de s'incliner contre la Croatie en demi-finales de la Coupe du monde au bout de la prolongation. Après avoir mené jusqu'à la 68minute, et avoir réalisé un parcours que personne au Royaume-Uni n'avait franchement espéré. Malheureusement, l'attaquant et ses partenaires s'étaient comme tout le monde habitués aux bonnes choses. Champagne après les victoires, rêves de grandeur, espoirs non dévoilés de titre... Boom, tués dans l'œuf. Alors, oui,Trois ans plus tard, voilà l'Angleterre de nouveau face à son bourreau à l'occasion de la première journée du groupe D de l'Euro 2020. Certes, leset leur capitaine ont déjà eu leur petite revanche : quelques mois après leur élimination, les Britanniques avaient retrouvé leur ennemi pour concéder un nul sans but avant de le battre... 2-1, avec une réalisation décisive du joueur de Tottenham sur la fin. Mais ce n'était « que » la Ligue des nations. Alors qu'en cet été 2021, il s'agit de l'Euro. Raison pour laquelle parler de vengeance ne semble pas exagéré.Sur le papier, Kane a d'ailleurs vu tous les voyants se colorer en vert pour mener à bien sa mission. Depuis le Mondial, les dynamiques de l'Angleterre et la Croatie paraissent en effet se croiser : quand la seconde n'a remporté que 4 de ses 13 dernières rencontres (pour 7 défaites !) et a bien changé afin de renouveler son effectif vieillissant, la première reste sur des résultats plus que corrects et peut s'appuyer sur la multiplicité de ses talents. Dont son avant-centre, au top de sa forme (meilleur buteur et passeur de Premier League, avec 23 pions et quatorze) et au profil hyper complet.Surtout, les- qui risquent de disputer bon nombre de leurs rencontres à domicile - s'avancent bien plus matures et en totale confiance. Au point de viser haut, très haut. Plus haut qu'à la Coupe du monde, en tout cas., a ainsi estimé Kane, dans un podcast officiellement relayé par sa sélection.Et de continuer :Croatie, forte concurrence de la part des autres pays, statut de favori, faculté à performer dans un tournoi où le sans-faute est (quasiment) obligatoire pour aller au bout... Kane n'a peur de rien. Normal : le bonhomme n'a plus le temps, ni de se cacher ni d'échouer. Car après une décennie de carrière, le buteur de 27 ans n'a encore rien gagné, et son armoire à trophée demeure aussi vide que la liste des Français(e)s présent(e)s en deuxième semaine en simple de Roland-Garros.Ce qui fait réellement tache, pour un footballeur de son calibre. Vraisemblablement accompagné de Marcus Rashford et Raheem Sterling pour former la triplette offensive installée par Gareth Southgate, le meilleur buteur du Mondial 2018 et des qualifications pour l'Euro vise donc un premier énorme sacre avant de penser à la suite. C'est-à-dire un probable départ, pour celui qui a indiqué sur la chaîne YouTube The Overlap ne pas souhaiter. Tout en évoquant une possible nouvelle carrière. Et si cette dernière commençait par la Croatie ?