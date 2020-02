Harry Gregg, ancien portier de Manchester United, est décédé

"Harry’s contribution to the United story can never be underestimated."Rest in peace, Harry Gregg — Manchester United (@ManUtd) February 17, 2020

CS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» n'est plus.L’ancien gardien de Manchester United, Harry Gregg, est décédé ce lundi à l’âge de 87 ans. Véritable légende des, il était l’un des survivants du crash de l’avion qui transportait son équipe à Munich le 6 février 1958. Lors de ce drame, le portier nord-irlandais avait sauvé plusieurs personnes dont un bébé et ses coéquipiers Bobby Charlton et Jackie Blanchflower. Des actes qui ont fait de lui un héros aux yeux des Anglais, et plus particulièrement pour les supporters mancuniens. «» a indiqué sa fondation.Bobby Charlton est le dernierrescapé de l’accident, toujours en vie.