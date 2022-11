Hansi Flick appelle Adeyemi, Moukoko et Götze

BB

Un Flick qui fait l'unanimité.Hansi Flick a annoncé ce jeudi à 12h la liste des vingt-six joueurs qui s'envoleront pour le Qatar. La principale surprise est sans aucun doute le retour de Mario Götze en sélection, lui qui n'était plus apparu avec son équipe nationale depuis exactement cinq ans, et une rencontre contre la France en novembre 2017, soldée par un match nul (2-2).L'ex-entraineur du Bayern a fait la part belle à la jeunesse, n'hésitant pas à appeler pour la première fois Youssoufa Moukoko, 17 ans, auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres de Bundesliga cette saison. Parmi la jeune génération, Jamal Musiala (19 ans, 17 sélections, 1 but) et Karim Adeyemi (20 ans, 4 sélections pour un but) seront aussi de la partie, tout comme Armel Bella Kotchap, le défenseur central de Southampton, 20 ans, né à Paris, qui avait honoré sa première cap en septembre dernier.A noter, les absences de Mats Hummels, pourtant titulaire indiscutable avec le Borussia Dortmund, et de Marco Reus, absent depuis la mi-septembre, réapparu brièvement sur les pelouses allemandes début novembre, avant de rechuter. Seuls quatre joueurs sacrés au Brésil en 2014 seront du voyage : Manuel Neuer, Matthias Ginter, Thomas Müller, et donc Mario Gotze.