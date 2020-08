Hamouma met les feux au vert, Monaco tient bon à Metz

On ne sait pas ce qu'on retiendra de la carrière de Romain Hamouma. Mais l'attaquant se fait souvent un plaisir de rappeler quel beau joueur il peut être. Ce fut le cas cet après-midi pour offrir la victoire à Sainté face à Lorient (2-0). Sur les autres terrains, Bordeaux a fait l'essentiel en deux minutes contre Angers (2-0), Nantes a serré les fesses contre Nîmes (2-1), tout comme Monaco à Metz (1-0).

Sainté : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon (Dioussé, 92e) - Neyou (M’Vila, 72e), Camara - Bouanga (Monnet-Paquet, 72e), Aouchiche, Nordin (Krasso, 82e) - Hamouma (Rivera, 72e).

Lorient : Nardi - Mendes, Laporte, Morel, Le Goff - Lemoine (Marveaux, 86e), Abergel, Le Fée (Hamel, 58e) - Boisgard, Grbić (Bozok, 58e), Wissa (Diarra, 74e).

Angers : Bernardoni - Bamba, Thomas, Traoré, Doumbia - Fulgini (Coulibaly, 91e), Santamaria, Mangani (Bobichon, 81e) - Thioub (Cho, 81e), Kanga (Bahoken, 66e), El-Melali (Capelle, 66e).

Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Otávio, Bašić - Oudin (Poundjé, 91e), De Préville (Pardo, 78e), Hwang (Kalu, 78e) - Maja (Briand, 66e).

Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Fábio - Chirivella, Louza - Coco (Bamba, 76e), Blas (Emond, 76e), Simon (Castalletto, 89e) - Kolo Muani (Abeid, 56e).

Nîmes : Reynet - Ripart, Landre, Martinez (Sarr, 89e), Meling - Cubas, Deaux - Ferhat, Benrahou (Koné, 46e, Philippoteaux (Duljević, 80e) - Denkey.

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Udol - Pajot, Angba (Diallo), Maïga - Boulaya (Sabaly, 79e), Niane, Nguette.

Monaco : Lecomte - Aguilar, Disasi, B. Badiashile, Sidibé - Tchouaméni, Yo. Fofana, Golovine (Diop, 15e) - Gelson, Ben Yedder, Onyekuru (Aholou, 58e).

La jeunesse, oui, mais les traditions, toujours. Après un hommage à l’emblématique coach Robert Herbin , décédé le 27 avril dernier, c’est la saison des Hamouma qui est ouverte. Comme en 2012, comme en 2016, l’attaquant respecte donc ce cycle quadriennal en ouvrant le compteur des Verts. Et quel but : après une superbe relance à la main de Jessy Moulin et une fixation de Nordin, son enroulé du pied gauche termine sous la barre de Paul Nardi. Et si le portier lorientais résiste avec brio face à Bouanga, il ne peut rien face à l’homme de l’après-midi, Romain Hamouma, qui remet ça. Cette fois, c’est du côté gauche sur un nouveau décalage de Nordin, avec un plat du pied droit qui termine sa course dans le petit filet opposé. Le travail est fait, l’occasion pour Claude Puel d’offrir du temps de jeu à M’Vila — pourtant annoncé blacklisté — et Kévin Monnet-Paquet après onze mois d’absence. Tout bénéf' !Comment faire pour ne pas avoir l'air bête au moment de recroiser son ex ? C'est la question qu'ont pu se poser les Bordelais face à Paul Bernardoni. Après quatre saisons sous contrat avec les Girondins dont trois en prêt, le gardien international espoir se faisait un plaisir de faire la nique à son ancien employeur. Recrue la plus cher de l'histoire du SCO, le divin presque chauve a tout repoussé... sauf au moment où les potes de Lolo Koscielny ont trouvé la bonne réplique pour s'éviter des emmmerdes. En deux minutes, c'est Maja qui pousse au font une déviation du Kos', avant que Toma Bašić punisse la lourde charnière angevine. Peu de choses ensuite à souligner, si ce n'est l'entrée pour Angers de Mohamed-Ali Cho, 16 ans et 8 mois, et donc premier joueur né 2004 à jouer en Ligue 1. Bordel, qu'on se fait vieux.Tout avait bien commencé pour les Nantais. Peut-être trop bien. Un coup de boule d'Andrei Girotto pour reprendre un corner de Marcus Coco, puis un penalty transformé par Imran Louza après la faute de Landre à l'entrée de la surface sur Fábio : les hommes de Gourcuff gèrent leur affaire. Mais cette ultra-domination aurait pu être mieux payée si Pallois avait fait honneur à l'offrande de Louza ou si Kolo Muani et Moses Simon n'avaient pas croqué la feuille. Car en seconde période, à la suite de l'expulsion d'un Louza ayant froissé la cheville de Lucas Deaux sur un duel, les Nîmois vont se réveiller. Et comment ! Zinédine Fehrat mystifie Lafont d'un délicieux enroulé du gauche et fait plus que jamais honneur à son prénom. Problème, les Crocos poussent, mais s'arrêtent là, alors que les Nantais terminent le match à 9, à la suite du second jaune de Fábio. Des cadeaux de chaque côté, mais ce sont les Gardois qui repartent les plus déçus.L'an passé, les Messins pouvaient se gargariser d'avoir effectué leur retour en Ligue 1 grâce à une victoire 3-0 sur des Monégasques à l'agonie. Cette saison, le tableau est légèrement différent. Et pour cause, ce sont les gars de Niko Kovać qui prennent l'avantage, grâce à un gros coup de tatane de Benoît Badiashile, au bon moment, au bon endroit après un coup franc de Diop mal repoussé par Nguette. Les Lorrains sont empruntés, timides, mais laissent leur torpeur au vestiaire. Ces nouvelles intentions sont bossées par l'exclusion sévère de Fofana, et se traduisent par une rafale de tentatives sur le but de Lecomte. Mais Centonze trouve le poteau, Boulaya se prend pour un Ballon d'or et Pajot est bouté par le portier princier. Si bien que les Grenats terminent la partie avec quatorze tirs, quatre cadrés, mais zéro point. C'est con.