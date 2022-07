Hamdan Al Kamali à l'OL : Fail Emirates

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. À l'occasion du 19e épisode, retour sur l'hiver 2012, lorsque Lyon officialisait en grandes pompes l'arrivée du défenseur émirati Hamdan Al Kamali. Un pari étrange, plus stratégique que sportif, qui n'a pas porté ses fruits.

L'un des 100 meilleurs jeunes du monde

« C’est comme s’il jouait dans les années 80 ! Ça nous avait choqué sur le coup. Il a bien mis un petit mois à s’y faire parce qu’il couvrait tous les hors-jeux ! »

Une fierté nationale

« Il a même été reçu en personne par le président actuel des Émirats Arabes Unis afin de le féliciter et de l’encourager en lui disant qu’il était l’ambassadeur de toute une nation. »

Sarre-Union > Dubaï

Par Léo Tourbe

Propos de S.Faure et S. Souid recueillis par LT.

Jean-Michel Aulas aime être un pionnier. En témoigne l’introduction en bourse de l’OL en 2007, une première pour un club français. Cinq ans plus tard, le président historique des Gones remet ça en recrutant Hamdan Al Kamali, faisant de lui le premier joueur émirati à débarquer en Europe. Fin janvier 2012, alors que Lyon avait promis qu’il ne recruterait personne lors du mercato hivernal, le club rhodanien trahit finalement sa parole et annonce l’arrivée en prêt de ce défenseur central de 22 ans, en provenance d’Al-Wahda., se souvient Sébastien Faure, alors défenseur central dans l’équipe de CFA de l’OL. Entourée d’Aulas et de Rémi Garde, la nouvelle recrue pose fièrement avec son maillot floqué du 36. Un numéro que les supporters de l’OL ne verront finalement jamais fouler la pelouse de Gerland. Ni aucune pelouse de Ligue 1 d’ailleurs. Contrairement à ce que l’ampleur de sa présentation laissait penser, le défenseur passe l’intégralité de ses six mois à Lyon en réserve., se remémore Faure.Comment un Émirati, absolument inconnu du grand public, finit par débarquer à l'OL ?, raconte Sonia Souid, l'agent à l'origine du transfert. Al Kamali est finalement celui retenu par l'OL. Et à l’époque, le président de l’OL défend le côté sportif de son arrivée, mettant notamment en avant le fait qu', dans le communiqué de l’arrivée de son nouveau joueur. Cette fameuse liste a été dressée en 2010 par, notable magazine espagnol hebdomadaire, qui a cessé de paraître en septembre 2011, mais dont le site internet est toujours actif. Sur le papier, c’est une belle promesse que d’être nommé aux côtés de Gareth Bale, David de Gea, Coutinho, Eden Hazard, ou encore Yann M’Vila.Mais la réalité est assez différente.raconte, encore amusé, Sébastien Faure.Une fois habitué aux tactiques européennes, Al Kamali ne confirme pas franchement les espoirs placés en lui.Un faible niveau qui pousse Faure, dix ans plus tard, à conclure que ce transfert était, confirme Sonia Souid.En même temps, Aulas ne s’en était pas vraiment caché, même s’il se trouve qu’il a survendu l’aspect sportif du deal., détaillait le patron des Gones lors de l'arrivée du joueur. À cette période, le PSG venait tout juste d’être repris par le Qatar, et nul doute que les Lyonnais ont également lorgné l’argent du Golfe. Vu des Émirats, ce transfert était un immense coup pour le pays :, témoigne l'agent. Finalement, il ne joue que huit matchs avec la réserve, n'inscrivant qu'un but lors d'un 3-3 face à Belfort, et quitte l'OL même si le Rhodaniens voulaient prolonger le prêt. Un passage anecdotique qui fait déchanter tout un peuple :Mais il est resté suffisamment longtemps pour que ses coéquipiers de l’époque le taquinent sur les déplacements qu’ils doivent se coltiner en CFA."Hamdan, tu vas jouer à Sarre-Union", s'esclaffe Faure."tu vas moins rigoler quand tu vas faire dix heures de bus". Les déplacements à Sarre-Union et autres contrées alsaciennes (l’OL était dans la poule Est du CFA) n’ont toutefois pas trop refroidi l’international émirati (41 sélections, 5 buts)., assurait-il dans une interview donnée au compte Twitter @lyon_arab en mai 2020. Après les JO de Londres, qu’il a disputés avec l’équipe nationale, Al Kamali retourne au pays, où il évolue encore. Il ne ressortira de sa patrie qu’une seule fois, lors de la saison 2014-2015, pour un prêt au Valletta FC, club de la capitale maltaise. Là-bas, il a même pu jouer cinq minutes dans un tour préliminaire de Ligue des champions, face à Qarabag. Aujourd’hui, il fait le bonheur du Shabab Dubaï, qu’il a rejoint en 2020. À l'heure où l'OL fait revenir tous ses anciens, pourquoi pas lui pour épauler Lukeba dans l'axe ?