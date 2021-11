Haller renverse Beşiktaş à lui seul

50

Beşiktaş (4-2-3-1) : Günok - Rosier, Vida, Montero (Uysal, 81e), Meras - Pjanić (Uçan, 81e), Topal (Hutchinson, 81e) - Ghezzal (Batshuayi, 67e), Teixeira (Bozdoğan, 59e), N'Koudou - Larin. Entraîneur : Sergen Yalçın.



Ajax (4-2-3-1) : Onana - Mazraoui (Timber, 72e), Schuurs (Rensch, 77e), Martínez, Tagliafico (Blind, 77e) - Klaassen, Gravenberch - Neres, Berghuis (Taylor, 83e), Daramy (Haller, 46e) - Tadić. Entraîneur : Eric Ten Hag.

Sébastien Haller est décidément inarrêtable. Entré à la pause pour relancer un Ajax Amsterdam mené et peu inspiré, l'ancien Auxerrois s'est offert un doublé synonyme de succès pour son équipe sur le terrain du Beşiktaş, son cinquième en autant de journées. Et synonyme de cinquième revers pour les champions de Turquie en titre, certains désormais de terminer derniers de ce groupe C.Proches d'ouvrir le score dès la 11minute sur une chiche de Rosier qui a frôlé la lunette d'Onana, de retour après neuf mois de suspension, les Stambouliotes l'ont fait sur leur premier tir cadré, œuvre d'un autre ex de Ligue 1 : un péno de Ghezzal consécutif à une faute de main de Mazraoui sur corner. Un avantage préservé par Günok, qui a remporté son duel avec Tadić (26) et écarté la frappe puissante de Daramy (28). Ce à quoi Onana a répondu avec deux parades du pied face à Larin (30, 43) pour maintenir en vie un Ajax métamorphosé après l'entrée de son arme fatale.Servi sur un plateau par Tagliafico, Haller n'a mis que neuf minutes à planter, du gauche, son huitième pion dans cette phase de poules. Proche sur cette demi-volée en pivot qui a fui le cadre, le neuvième est tombé un gros quart d'heure plus tard, sur un coup franc de Tadić repris par Martínez et qu'il a poussé au fond du bout du pied droit, avec l'aide de la barre. Le voilà qui rejoint Monsieur Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs de la compétition. Voilà surtout l'Ajax, auteur d'un 6 sur 6 face au Beşiktaş en Coupe d'Europe, définitivement assuré de la première place.Des volontaires pour se les farcir en huitièmes ?