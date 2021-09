Haller libre

Il y a des petits prodiges à qui on promet un avenir radieux après un baptême du feu réussi en Ligue des champions. Et puis il y a Sébastien Haller, 27 ans. Premier match de Coupe d'Europe, et premier quadruplé en Ligue des champions lors de la démonstration de l'Ajax sur le terrain du Sporting (1-5). Mais ça sort d'où, ce truc de martien ?

Seb la frite

[? RESUME VIDEO] ? #UCL ??? Un Ajax impressionnant écrase le Sporting 5-1 !? Sébastien Haller a inscrit un incroyable quadruplé !https://t.co/abKpt905NI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 15, 2021

Hallergène

Par Douglas de Graaf

Quelles émotions bouillonnaient dans le crâne de Sébastien Haller, ce mercredi 15 septembre, avant de disputer le premier match de Ligue des champions de sa vie contre le Sporting. De l'excitation ? De l'appréhension ? Non, de la frustration. Sept mois de frustration. Car s'il a découvert la Coupe d'Europe ce mercredi, Haller aurait dû être dépucelé dès le mois de février. À l'époque, l'ancien international Espoirs français a rejoint l'Ajax en provenance de West Ham. Il devient tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire des Lanciers (22,5 millions d'euros). Et le club néerlandais compte sur lui pour assumer ses ambitions en Ligue Europa.Mais, stupeur : à cause d'une incroyable bourde administrative, Haller n'est pas inscrit dans la liste de l'Ajax pour la compétition européenne . Le mal est fait : le joueur formé à Auxerre doit rester en salle d'attente pendant que ses partenaires tapent le LOSC en seizièmes de finale, puis les Young Boys en huitièmes, avant de tomber face à la Roma en quarts.Alors quand Haller s'est présenté sur la pelouse du stade José Alvalade XXI ce mercredi, il n'avait plus aucun temps à perdre. À 27 ans, le « puceau » n'avait qu'une envie : croquer dans tout ce qui bouge, mordre dans chaque ballon, se ruer sur chaque début d'opportunité. Un état d'esprit qui a transpiré dans son premier but, dès la première minute de jeu. Logiquement, la frappe contrée d'Antony, qui a rebondi sur le poteau d'Adán, aurait dû être rattrapée par le gardien espagnol. Mais non, car un homme était à l'affût, irrésistiblement attiré par le but, à en vouloir plus que tout le monde. De la tête, l'international ivoirien a ainsi devancé le portier adverse pour lancer sa soirée.La suite ? Un récital de buteur. Malgré son mètre 90, le natif de Ris-Orangis a réussi à se faire oublier comme s'il n'existait pas aux yeux de ses gardes du corps portugais. Centre d'Antony enfourné d'un tacle rageur, nouvelle reprise claquée au fond, contrôle-frappe fulgurant... Ce Haller-là n'avait pas envie de parlementer. Grâce à son quadruplé, il devient le deuxième homme de l'histoire à réaliser une telle performance pour ses débuts en Ligue des champions, après Marco van Basten avec l'AC Milan en 1992.Mais Haller sait d'où il vient, et n'est pas vraiment du genre à pérorer.(après les événements malheureux de février)(de Ligue des champions), a-t-il modestement confié à chaud à la télévision néerlandaise.Et pour Haller, le plus dur est déjà à venir. Les défenses du continent vont maintenant surveiller comme le lait sur le feu cet OVNI qui n'a pas encore touché terre. Mais l'actuel meilleur buteur d'Eredivisie (4 buts en 4 journées) se fout bien de ce qui l'attend. Après avoir atteint les sommets en une ascension éclair, il mérite bien de se poser un instant pour contempler l'horizon, tout en gardant la tête dans les étoiles.