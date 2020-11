Haller fait souffler la Côte d'Ivoire pour sa première

?? Pour sa première sélection avec la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller inscrit son tout premier but sous le maillot des Éléphants face à Madagascar ! pic.twitter.com/WdO3h4DkBs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 12, 2020

Côte d'Ivoire : Gbohouo - Aurier (c), Deli, W. Boly, Kessié, Gervinho, M. Cornet, Kodjia, Gradel, Pépé, Serey. Sélectionneur : Patrice Beaumelle.



Madagascar : Adrien - Métanire, T. Fontaine, Morel, Mombris - Ilaimaharitra, Raveloson - Nomenjanahary, Hery, Voavy - Andriamanitsinoro. Sélectionneur : Nicolas Dupuis.



TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Haller ivoirienne.Alors que la Côte d'Ivoire retrouvait les qualifications pour la CAN un an après, le buteur franco-ivoirien Sébastien Haller a profité de sa première cape pour inscrire le but de la gagne contre Madagascar (2-1) et permis aux siens de rattraper, dans le groupe K, le quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique.Il n'y avait aucune raison, en apparence, de zapper les téléfilms du jeudi soir pour se farcir Côte d'Ivoire-Madagascar. Pourtant, Éléphants et Bareas ont assurément connu plus de péripéties que les Newman desen près d'une cinquantaine de saisons. Une sévère intempérie fut le premier invité surprise. Résultat, match retardé d'une vingtaine de minutes, le temps de laisser passer l'orage, un petit coup de strap pour rafistoler les filets mal installés et c'est parti. Sur un pré détrempé donc, Kodjia se blesse rapidement et doit laisser sa place à Sébastien Haller (20). Comme Willy Boly, c'est soir de première internationale pour le joueur de West Ham.Mais c'est bien un vétéran, Gervinho, qui ouvre la marque : Jérôme Mombris contre une frappe de Max-Alain Gradel, l'ancien Lillois rode et fusille Melvin Adrien des six mètres. Encore décisif, Gradel profite d'un ballon mal dégagé pour débouler côté droit et servir Haller. Un service quatre étoiles converti de la tête par l'ancien de l'Eintracht, qui fait de sa première un gala. Dans la foulée, Paulin Voavy redonne de l'espoir aux Bareas d'une frappe bien croisée à l'entrée de la surface. Mais malgré les sucreries de « Carolus » , Madagascar ne parvient pas à revenir. Deuxième round sur l'île rouge, dans cinq jours.Les Éléphants peuvent barrir.