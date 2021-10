Haller et l'Ajax roulent sur Dortmund

Ajax (4-2-3-1) : Pasveer - Mazraoui (Rensch, 83e), Timber, Martínez, Blind - Álvarez, Gravenberch - Antony (Neres, 76e), Berghuis (Klaassen, 69e), Tadić - Haller (Daramy, 83e). Entraîneur : Erik ten Hag.



Borussia Dortmund (4-3-1-2) : Kobel - Meunier (M. Wolf, 79e), Akanji, Hummels (Pongračić, 79e), Schulz (Can, 46e) - Bellingham, Witsel, Brandt (Knauff, 88e) - Reus, Haaland, Malen (T. Hazard, 53e). Entraîneur : Marco Rose.

La bière Amsterdam n'est pas une référence, mais quand l'Ajax met la pression... strappez vos tendons d'Achille.Dans une Johan Cruijff Arena tirée à quatre épingles, les hôtes lanciers ont sorti la sulfateuse pendant une heure et demie. La jambe de Hummels a fait illusion devant Antony (9), Kobel s'est opposé à Blind (10), mais le coup franc excentré de Tadić a fait mouche côté opposé, bien aidé par la déviation du malheureux Reus, parti pour chanter du Tokio Hotel toute la soirée. L'Ajax tient le tempo en otage et après dix minutes d'entracte, Blind déclenche à l'entrée de la surface après une remise habile de Haller : assez pour coucher Kobel, déjà, pour la deuxième fois. Berghuis, Gravenberch puis Mazraoui confirment qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, mais malgré le récital ajacide, less'en tiennent à l'2.5 mi-temps.La grossière faute estampillée WWE de Witsel sur Tadić (42) résume finalement la prestation du BvB, où seul Haaland se distingue vaguement par trois face-à-face manqués face à l'inénarrable Pasveer, 37 ans. Si le tir de Gravenberch est trop axial (49), Antony enguirlande Can puis Kobel d'un subtil enrouléavant que Haller, déjà double passeur, ne s'élève et plante le quatrième et dernier clou du cercueil jaune et noir, pour se maintenir en tête du classement des meilleurs buteurs de la C1 2021-2022. Le marquage lâche de la paire Hummels-Can, résignés dès le ballon en cloche de Blind, est sans équivoque : l'implacable Ajax est désormais seul leader du groupe C. Et l'Europe peut trembler.