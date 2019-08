Halilhodžić ratisse large pour sa première avec le Maroc

AB

Coach Vahid est déjà à bloc.Fidèle à ses habitudes, Vahid Halilhodžić n’a pas chômé. Tout juste intronisé sélectionneur des Lions de l’Atlas, le Franco-Bosnien (67 ans) a publié une pré liste de quarante-six joueurs, en vue du stage prévu du 1au 10 septembre à Marrakech, et durant lequel le Maroc recevra le Burkina Faso le 6, et le Niger de ce bon vieux François Zahoui quatre jours plus tard.La plupart des joueurs convoqués étaient présents en Égypte lors de la CAN. Il a également rappelé Adel Taarabt (Benfica), qui n’avait plus côtoyé la sélection depuis cinq ans, ainsi que sept joueurs évoluant en France : Chafik, Yamiq et Aguerd (Dijon), Abdelhamid (Reims), Alioui (Angers), Aït Bennasser (Monaco) et El Hajjam (Troyes). Cette liste sera toutefois réduite à vingt-sept noms fin août.Une sacrée revue d'effectif.