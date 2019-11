Håland (déjà) plus fort que Mbappé

1

AAF

But après but, l'inarrêtable Erling Braut Håland, ses dix-neuf piges et son mètre quatre-vingt-onze sont déjà en train de s'inscrire dans l'histoire du football aux côtés des plus grands. Mardi soir face au Napoli (1-1) , l'attaquant a ainsi inscrit son septième but de la saison en Ligue des champions en seulement quatre matchs disputés dans la compétition, devenant ainsi le joueur de moins de 20 ans le plus prolifique sur une seule saison de C1 devant Mbappé et Raúl (6 buts en 2016-2017 et 1995-1996).Transfert à plus de 100 millions d'euros dans 3... 2... 1...