Hakimi de retour au Real cet été ?

Problèmes de riches à Madrid.Au Real, la situation d'Achraf Hakimi susciterait des débats en interne à l'approche du mercato estival d'après. À Dortmund depuis deux saisons, le prêt du joueur doit se terminer en fin de saison, et les dirigeants madrilènes ont plusieurs options : le rapatrier pour l'intégrer à l'effectif, le vendre au plus offrant, prolonger son prêt une saison supplémentaire.Le latéral droit, formé à la Maison-Blanche depuis ses sept ans, ne cache pas son ambition de revenir dans son club pour s'y imposer. Dans cette optique, lesdevront faire des choix à ce poste, Carvajal étant le titulaire et Odriozola étant lui aussi en prêt au Bayern et pouvant jouer le rôle de doublure. Dès lors, le Real pourrait profiter de la très bonne cote du marocain pour un transfert brut dès le prochain mercato, le Bayern et le PSG s'étant notamment montrés intéressés. Selon, le montant du transfert du jeune joueur pourrait avoisiner celui de Lucas Hernandez, parti à Munich contre 80 millions d'euros. Si Dortmund se serait dit favorable à la dernière option, une prolongation du prêt paraît peu probable compte tenu des progrès du joueur et de sa valeur actuelle.Le monde du foot s'Hakimi.