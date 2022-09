Vahid parti, Ziyech et Belhanda font leur retour en sélection marocaine

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الشيلي والبارغواي الوديتينTake a look at Coach Walid's players list for the next friendly games against Chile & Paraguay#DimaMaghrib ?? pic.twitter.com/T7XjLbpUlT — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 12, 2022

Quand Vahid n’est plus là, les souris dansent. Longtemps écarté de la sélection marocaine par l’ancien sélectionneur Vahid Halilhodžić , Hakim Ziyech effectue son grand retour avec le Maroc. Mis au placard depuis juin 2021 et après avoir un temps annoncé sa retraite internationale, l'ailier de Chelsea va pouvoir de nouveau combiner avec Sofiane Boufal et Amine Harit. Un retour en sélection pour Ziyech qui coïncide avec l'arrivée de Walid Regragui à la tête des Lions de l'Atlas , en remplacement du Franco-Bosnien.Le nouveau sélectionneur marocain a décidé de convoquer 31 joueurs (dont six pensionnaires de Ligue 1) pour sa première liste avant d'affronter le Chili et le Paraguay en matchs de préparation. À noter un autre retour : celui de Younès Belhanda, absent de la sélection depuis trois ans. L’ancien Montpelliérain était lui aussi en conflit avec tonton Vahid.Pendant ce temps-là, ce dernier tente sa chance auprès Chelsea , où on lui a finalement préféré Graham Potter