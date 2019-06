Haiti se paye le Costa Rica !

Vidéo

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un exploit pour un carton plein.L'équipe nationale d'Haiti a enchaîné une troisième victoire dans le groupe B de la Gold Cup qui se dispute aux États-Unis. Alors que les Bermudes et le Nicaragua étaient deux adversaires à leur portée, battre le Costa Rica, demi-finaliste de la dernière édition et habitué de la World Cup, est d'une tout autre dimension.À la Red Bull Arena, les Costariciens ont ouvert le score rapidement en profitant d'un cafouillage dans la surface qui s'est terminé en but contre son camp du défenseur haïtien Djimy Alexis (0-1, 13). Le Costa Rica domine la rencontre, mais Duckens Nazon fait parler sa vitesse pour provoquer un penalty. Et le joueur de Saint-Trond se charge lui-même de frapper et de marquer (1-1, 55).Cinq minutes plus tard, Nazon se bouffe les doigts en voyant le gardien costaricien Leonel Moreira se coucher sur sa frappe croisée et le cuir rouler sur le poteau. Mais à dix minutes de la fin, malgré 29% de possession de balle sur l'ensemble de la rencontre, Haiti va chercher la victoire : Djimy Alexis, celui qui avait marqué un CSC en début de match, surgit au deuxième poteau pour froisser les ficelles.Un but qui permet aux hommes de Marc Collat de finir à la première place du groupe et ainsi éviter le Mexique en quarts de finale. Ils affronteront le Canada dans la nuit de samedi à dimanche à Houston.New York, le nouveau port aux Princes.