Haïti, en son sein la grenade

2 juillet 2019 et 30 avril 2020 : deux dates, deux ambiances. L'an passé, les Grenadiers réalisaient l’exploit de se hisser en demi-finales de Gold Cup, ne déposant les armes qu’en prolongation face au Mexique, futur champion. Moins de dix mois plus tard, l’euphorie a laissé place à la crispation et aux doutes. Accusé d’abus sexuels sur mineures, Yves Jean-Bart dit « Dadou » , président de la Fédération haïtienne de football, est au cœur d’un scandale dans un pays déjà marqué par suffisamment de maux. À l’heure où les questions se font plus nombreuses que les réponses, une seule certitude émerge : si les faits sont avérés, ils auront l'effet d'une grenade au cœur de la FHF.

Jean-Bart, un corsaire emporté par la houle ?

« On doit soutenir les filles qui ont le courage de parler. La honte doit changer de camp. »

« Dadou » et « Papito » : remake version foot des Duvalier ?

Personne ne touche à « Dadou »

« C’est une manœuvre politique. On ne connaît pas les victimes, on ne sait pas de qui on parle. Depuis plus de vingt ans, ça se passe comme ça en Haïti autour des élections. »

Y aurait-il quelque chose de pourri au royaume de « Dadou » ? Les récentes révélations dule laissent penser. Dans cette enquête publiée le 30 avril, plusieurs témoignages accusent le président la Fédération haïtienne (FHF) d’abus sexuels sur des jeunes joueuses du Centre technique national de Croix-des-Bouquets. Ce centre, qui accueille les sélections jeunes, serait depuis cinq ans le théâtre de ces agressions.Les révélations décrivent un mode opératoire sous forme de chantage :"La seule façon de résoudre ce problème est de parler à Dadou."Pour l’instant anonymes, ces témoignages racontent qu’au moins une joueuse mineure aurait avorté après des viols commis par Yves Jean-Bart, avant de subir des pressions pour obtenir son silence. Glaçant.La tempête semblait inévitable et pourtant, les réactions ont d’abord été prudentes en Haïti. Étrangement, ni la CONCACAF ni la FIFA n’ont communiqué sur cette affaire.Un flottement qui a laissé le champ libre à l'homme au nom de corsaire, qui a réagi via un communiqué de la FHF [...]La houle est venue de l’Office de protection du citoyen et des associations SOFA et Kay Fanm, qui ont réclamé une enquête. Coordinatrice générale de SOFA, Sabine Lamour livre son regard sur cette affaire :Si elle estime que, elle prévient :Quelle que soit la suite, Sabine Lamour l’annonce :Une enquête a été ouverte par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire haïtienne. Convoqué au tribunal le 14 mai, Yves Jean-Bart a été accueilli par un brassage houleux de soutiens et d’opposants. L’audience a finalement été reportée afin de permettre au Commissaire du gouvernement d’entendre des entraîneurs du centre, suspectés d’avoir un rôle dans ce scandale.Au début de l’année, déjà, des contestations ont mis à mal le président en pleine période électorale. À la tête d’une liste d’opposition, Ernso Laurence a tenté de mettre un coup de pied dans la fourmilière :Multipliant les sorties virulentes à l’encontre du, l’ancien Grenadier n’a pas pu présenter sa liste au scrutin fédéral, la faute à un nombre insuffisant de parrainages selon la version officielle., dénonce-t-il. Après vingt ans à la tête de la FHF, « Dadou » est reparti pour un sixième mandat.Dans son ombre, Yves-Robert Jean-Bart dit « Papito » , son fils. Laurence dénonce sa gestion occulte de la FHF :Le candidat n’avait pas hésité à demander des comptes sur l’utilisation des six millions de dollars reçus par la FHF depuis 2016, via le programme Forward de la FIFA . Au centre des interrogations, le Centre technique national accueille les jeunes dans des conditions en nette dégradation selon lui :Mais Yves Jean-Bart se sent inébranlable face aux accusations d’abus sexuels., avance le communiqué de la FHF.En deux décennies de présidence, les résultats de la sélection et le développement du Centre technique national lui accordent un crédit inépuisable aux yeux de beaucoup., estime Jérôme Mechack, international à 75 reprises.L’analyse est moins tranchée chez le jeune Duckens Nazon, joueur de Saint-Trond en Belgique, mais la reconnaissance du travail réalisé reste la même :Le 13 mai, quatorze clubs du championnat haïtien ont officiellement soutenu leur président.« Dadou » peut aussi compter sur des soutiens au-delà du monde sportif. Ralph Youri Chevry, maire de Port-au-Prince, est sans équivoque sur cette affaire., analyse l’homme dont le frère figure dans la dernière liste élue à la FHF.Pour le maire de la capitale, le bilan de « Dadou » parle pour lui :De vraies preuves, c’est justement ce que la justice haïtienne devra rechercher. Et nul doute qu’elles pourraient la faire exploser, la grenade.