Haïti, c'est de la folie !

Haïti (4-3-3) : Placide - Arcus, Jean Baptiste, Geffrard, Christian - Saba, Bazile, Alceus - Guerrier, Pierrot, Nazon. Sélectionneur : Marc Collat.



Canada (4-3-3) : Borjan - Godínho, Henry, Cornelius, Davies - Arfield, Osorio, Hutchinson - Hoilett, David, Cavallini. Sélectionneur : John Herdman.

Le discours de motivation de Duckens Nazon à la mi-temps du match Haïti-Bermudes résonne encore deux semaines plus tard à Houston. Cette fois-ci, les Grenadiers n'étaient pas menés seulement de un, mais de deux buts par le Canada, en quarts de finale de la Gold Cup. Avant qu'ils ne renversent la table !Dominateurs en début de match, les Haïtiens se font surprendre sur un coup franc joué à deux qui débouche sur une frappe en force de Jonathan David au fond des filets. Dix minutes plus tard, Lucas Cavallini, parti à la limite du hors-jeu, dribble Johny Placide et marque dans le but vide. Entre-temps, son coéquipier Alphonso Davies avait envoyé un coup franc enveloppé somptueux sur l'équerre. Le Canada mène face à une équipe d'Haïti désunie et sonnée par le score.Mais tout va basculer en seconde période. Duckens Nazon s'arrache sur une passe en retrait du défenseur canadien Marcus Godínho, obtient le contre favorable face au gardien, marque et ramène le ballon dans le rond central. La machine haïtienne est relancée. Non content d'avoir offert un but, Godínho lâche un tacle de fou furieux en pleine surface de réparation : penalty. Et Hervé Bazile se fait justice lui-même en ouvrant son pied gauche, 2-2.Le but de la victoire ? Une inspiration signée Nazon dans le dos de la défense à ranger dans les plus belles passes décisives de l'année que se charge de conclure le prénom composé-nom le plus classe de la Terre : Wilde-Donald Guerrier. Bientôt, les Grenadiers peuvent exulter après avoir échappé à une égalisation de Atiba Hutchinson signalée hors-jeu.Tant pis s'il n'y avait personne dans les tribunes pour vivre cet exploit, les hommes de Marc Collat sont qualifiés pour les demi-finales de la Gold Cup, une grande première dans l'histoire de la sélection d'Haïti (sous cette formule du tournoi qui existe depuis 1991).Les Haïtiens affronteront en demi-finale le vainqueur de Mexique-Costa Rica. Le Costa Rica, justement, une sélection qu'ils ont battu lors de la phase de poules... après avoir été menés à la mi-temps.