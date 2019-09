Haddad président du Red Star au moins jusqu'en 2024

AD

Champions project.Patrice Haddad sort du silence pour la première fois depuis la relégation du Red Star en National au terme de la saison dernière. Dans une interview accordée auce vendredi, le président audonien revient sur son bilan et son futur avec l'étoile rouge.Entre coups durs et projets d’avenir, l’idylle entre le Red Star et son président dure déjà depuis onze ans et n’est pas près de s’arrêter. Comme le dit celui qui porte également la casquette de producteur de cinéma, «» Cette longue et belle romance a donné naissance à une refonte totale des installations et de la politique du club. Nouveau centre de formation à Saint-Denis, nouveau staff technique et, cerise sur le gâteau, une nouvelle enceinte prévue à l’horizon 2024. D’ailleurs Patrice Haddad, ne quittera pas ses fonctions d’ici là : «93 Empire.