Habib Diallo sort Strasbourg du brouillard valenciennois

Valenciennes (5-4-1) : Konaté - Dos Santos, Ntim, Cuffaut, Doukouré, Lecoeuche (Sidibé, 84es) - Kaba, Ayite, Diliberto, Robail - Guillaume (Hamache, 84es). Entraîneur : Christophe Delmotte.



Strasbourg(4-4-2) : Kawashima - Caci, Djiku, Nyamsi, Guilbert - Aholou (Bellegarde, 72e), Liénard, Thomasson, Prcić (Perrin, 90e) - Gameiro (Ajorque, 71e), Diallo (Waris, 71e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Rien ne VA plus.Au bord de la zone rouge en Ligue 2, Valenciennes ne pourra plus compter sur le bol d'air de la Coupe de France. Au milieu d'un épais brouillard, le VAFC a subi la loi de Strasbourg en 32de finale ce jeudi. La deuxième attaque de Ligue 1 a imposé son rythme et logiquement pris les devant par l'intermédiaire de Habib Diallo, auteur de son neuvième but de la saison (15). Son compère offensif Kevin Gameiro n'a pas eu autant de réussite puisqu'il a trouvé le poteau (26).Les Nordistes ont mieux terminé le premier acte avec une succession de coups de pied arrêtés et une tête de Quentin Lecoeuche, repoussée sur sa ligne par Frédéric Guilbert (40). Ils sont revenus des vestiaires avec les mêmes intentions, Noah Diliberto (51) et Gaëtan Robail (60) semant la pagaille dans la défense alsacienne. Le Racing a néanmoins retrouvé de la maîtrise dans les 25 dernières minutes pour valider sa place en 16de finale.Le cygne valenciennois s'est débattu, mais la cigogne strasbourgeoise avait une plus grande envergure.