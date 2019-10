Habib new year

Lyon Metz Ligue 1 Diffusion sur

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MR, sauf ceux de Vincent Hognon par Le Républicain lorrain.





Trois cents minutes de silence n’ont jamais fait autant de bruit en Lorraine. La faute à un Habib Diallo en panne sèche devant le but lors des matchs de préparation estivale. Resurgissent alors des doutes et des questions aussi légitimes que précipitées : lui, le deuxième meilleur buteur de Ligue 2, auteur de 26 pions — à une unité du pichichi Gaëtan Charbonnier — et acteur majeur du retour du FC Metz dans l’élite, s’écraserait-il à nouveau sur son plafond de verre ? Au pays de l’ascenseur , on craint alors que l'attaquant ne soit qu’un liftier, utile pour appuyer sur le bouton, mais non habilité à s'installer à l’étage supérieur.Cet été, Vincent Hognon refusait alors de céder à la panique. «, assurait le coach messin.» Trois mois plus tard, le ronflement de l’A31 bordant Saint-Symphorien est toujours audible, à l’inverse des grincements à propos du Sénégalais. Installé sur le podium des plus fines gâchettes de Ligue 1, derrière Wissam Ben Yedder (8) et à égalité avec Victor Osimhen, il facture sept buts en dix journées, sur les neufs inscrits par les Grenats. Mieux, «» est depuis la saison dernière le joueur à avoir inscrit le plus de buts dans les championnats français professionnels (33), juste après Kylian Mbappé (35). Des chiffres qui donnent le tournis au point d'évoquer aujourd'hui une «» sur les bords de la Moselle.Olivier Perrin le dit en toute transparence, il n’aurait pas parié sur un tel rendement à ce stade de la saison. Le responsable de la formation messine et ancien manager de Génération Foot, l’antenne du FC Metz au Sénégal, assure pourtant que «» . Lui n’a découvert Habib Diallo qu’au moment où celui-ci s’apprêtait à rejoindre la Moselle, en octobre 2013, quand rien n'était gagné. «, admet-il.Au FC Metz depuis six ans, il est l'un des plus anciens au club, mais c’est surtout sa timidité unanimement reconnue, voire son effacement, qui lui collent toujours à la peau., pose Philippe Hinschberger.» Habib Diallo est un mystère. «, souffle Olivier Perrin.» Un mec chiant ? Non, juste un type «» qui «» . Un caractère que l’enfant de Thiès, ville située à 70 kilomètres à l’est de Dakar, tient d’un famille modeste dans tous les sens du terme.Personne ne sait grand-chose sur son entourage, si ce n’est que Habib a reçu une «» , que son père l’a confié à l’âge de 15 ans à Mady Touré, le président de Génération Foot, et que le garçon a passé sa dernière nuit au Sénégal dans les bras de sa mère avant de découvrir un autre monde. «» , assure encore aujourd'hui Mady Touré, qui décrit un garçon «» et «» , mais bardé de défauts qui le poursuivront sur les terrains. «, insiste Olivier Perrin.Octobre 2013. Habib Diallo a 18 ans et débarque alors en Lorraine, marchant dans les pas de Babacar Gueye, Diafra Sakho ou Sadio Mané. Et comme ses glorieux prédécesseurs, Habib Diallo doit d’abord observer une période d’acclimatation prévue dans le programme., rapporte Perrin.» Pendant plusieurs mois, les formateurs messins pensent qu’il y a eu une erreur de casting. «, explique Philippe Gaillot, le directeur sportif messin.La raison de cette clémence : Habib ne lâche rien, s’accroche et ne rechigne pas à faire plus d’efforts que nécessaire à l’entraînement. Une persévérance qui finira par lui ouvrir les portes du haut niveau. Si José Riga l’avait lancé à 20 ans avec précaution dans le grand bain, en août 2015 contre Lens, c’est Philippe Hinschberger qui est le premier à véritablement lui mettre le pied à l’étrier. «, rembobine l’actuel entraîneur de Grenoble.L’effectif grenat délesté de «» , Habib Diallo fait alors son trou aux côtés de Christian Bekamenga. Avec ses neuf buts en quatre mois, dont quatre doublés, il pense légitimement que son heure a sonné en Ligue 1, enfin à l’aise dans son environnement. «» , continue Hinschberger, admiratif de l’état d’esprit de son attaquant. D’autant plus que Diallo commence à prendre ses aises dans le groupe. «, pose son ex-coéquipier Simon Falette, aujourd'hui à Francfort.» Mais à l’heure de passer au plat de résistance, Habib cale.L’été 2016, le promu messin a fait venir Mevlüt Erdinç et offre le rôle de doublure au jeune Diallo. «, retrace Hinschberger.» Relégables à la trêve, les Grenats optent pour un autre crack sénégalais : Cheick Diabaté. Diallo, lui, est envoyé à Brest, pour passer un cap.Rétrospectivement le meilleur choix qu’il pouvait faire. «» , estime Jean-Marc Furlan, alors à la barre du SB29. Ses deux buts lors de ses deux premiers matchs lui permettent de trouver sa place, mais le technicien pointe tout de même quelques carences. «, pointe Furlan.» C’est justement cette exigence, cette attention, qui permet à Diallo de se révéler aux autres et à lui-même.Jean-Marc Furlan est catégorique sur un point : «» Avant de développer : «» À la fin du prêt, Furlan est définitivement séduit. De l’autre côté de l’Hexagone, Metz n’a pas encore pris la mesure de son joueur. Le recrutement des expérimentés Nolan Roux et Emmanuel Rivière bouche l’horizon du Sénégalais, qui est renvoyé une nouvelle fois à ses études finistériennes, pour le plus grand bonheur de Furlan. «, sourit-il.Le groupe, voilà justement l’autre donnée importante pour comprendre son épanouissement à Brest. Furlan pouvait sentir chez Diallo «» par son attachement au club grenat, mais aussi à une région où il a rencontré sa femme. Mais s’il traversait la France d’ouest en est à la moindre occasion, l’attaquant n'en était pas moins adopté en Bretagne. «, se délecte encore Furlan.» Ainsi, Habib Diallo compose une doublette infernale avec son futur rival Gaëtan Charbonnier, permutant sans cesse entre l’axe et le couloir. Puis, l’été arrive et le moment de rentrer à Metz avec. Cette fois, pour de bon ? «, chicane Furlan."Moi, je le garde."L'histoire commune de Diallo et Brest ne s'arrêtera toutefois pas là. Avant de planter un but décisif pour la course à la montée lors du match retour à Francis-Le Blé, l'attaquant avait déjà recroisé ses anciens camarades à Saint-Symphorien pour une scène illustrant à merveille l'expérience qu'il avait vécue. «, narre Furlan.» Ses deux clubs promus la même année, Habib Diallo ne pouvait certainement pas mieux rêver. Mais difficile de savoir si les Brestois reconnaîtront leur Habib, tant celui-ci a pris une nouvelle dimension ces dernières semaines.Vice-capitaine du FC Metz, endossant le rôle de grand frère pour les nouveaux arrivants de Dakar, l'attaquant de 24 ans est aujourd'hui la figure de proue du bateau messin. «, souligne Philippe Gaillot.» Un constat partagé par Olivier Perrin : «"Ce n’est plus un gamin, j’ai un homme en face de moi."Un nouveau statut qui lui a aussi apporté la reconnaissance de sa sélection, devenant un Lion de la Téranga en novembre dernier, capé à deux reprises depuis. «, s'exclame le président-confident Mady Touré.» Tous disent la même chose : «» Reste à savoir où il les posera par la suite. Mais Jean-Marc Furlan promet que ses futurs courtisans ont peu de risques de se tromper : «» Une marge qui devrait lui permettre de laisser durablement son empreinte en Lorraine.