Haaland, toujours plus haut

À nouveau buteur providentiel contre le Borussia Dortmund, Erling Haaland n’a pas manqué son rendez-vous avec son ex. Mieux encore : le bulldozer norvégien a marqué le but victorieux des Citizens grâce à une reprise de volée façon kung-fu. Une manière d’écrire encore plus sa carrière en lettres d’or dans un début de saison stratosphérique.

[ VIDÉO BUT] #MCIBVB WOOOOOW ERLING HAAAAALAND !!!! Le Norvégien inscrit le but de l'année, sur un geste complètement fou à la Ibra ! pic.twitter.com/Q33tFqntZl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2022

Guardiola : « J'ai tout de suite pensé : "Johan Cruyff" »

Dean-dong ?

Par Antoine Donnarieix

Ces derniers temps en Angleterre, le nom d’Erling Haaland suffit à faire frémir les oreilles des fans de football. Haï par les supporters de Manchester United mais déjà vénéré par lesqui ont déjà eu sous leurs ordres Alf-Inge, père de, le Scandinave est en train de placer ses statistiques individuelles dans une autre dimension : 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, dont 10 en 6 matchs de Premier League. Mais mercredi soir, le sosie de Brienne de Torth a ajouté un scalp à sa collection, et pas des moindres : celui de son ex, le Borussia Dortmund, où il avait déjà inscrit la bagatelle de 86 buts en 89 matchs. Dans le, la machine de guerre a profité d’un délicieux centre de l’extérieur du pied de João Cancelo pour propulser le ballon dans les filets du BVB. Comment ? D’un coup de pied aérien à plus de deux mètres du sol, ce que Bruce Lee aurait probablement validé (2-1, 84). Monstrueux, insubmersible, démentiel, génial : on ne sait désormais plus vraiment quel mot utiliser pour qualifier les prouesses répétées de la recrue venue du froid.Interrogé sur le nouveau but de son avant-centre après le match, Pep Guardiola n’a pas manqué de faire allusion à une légende du football au moment de décrire ce but d’anthologie. «, confiait l’entraîneur de City.(le 22 décembre 1973, ndlr),: "Johan Cruyff !" » Un éloge de plus pour le Norvégien, qui rejoint ainsi le Hollandais Volant dans la catégorie des footballeurs-voltigeurs en compagnie de Zlatan Ibrahimović, Cuauhtémoc Blanco ou Anthony Modeste, tous auteurs de ce genre de but ces dernières années. Coïncidence ou non, Modeste était sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour admirer le bijou de son homologue., expliquait Haaland après son chef-d'œuvre. Au contraire de Robert Lewandowski , qui était opposé au Bayern la veille, Haaland a mis son ex dans sa poche. Dès lors, où va s’arrêter le chasseur de buts dans son aventure mancunienne partie sur des bases qui dépassent le rationnel ? Avec Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou Phil Foden pour le placer dans les meilleures conditions à la finition, Haaland pourrait bientôt renverser les plus grandes montagnes. Depuis la création de la Premier League en 1992, Andy Cole et Alan Shearer détiennent ensemble le record de buts inscrits en une seule saison avec 34 réalisations. Sans doute une formalité pour Haaland. Le record absolu est quant à lui la propriété de Dixie Dean avec… 60 buts sous le maillot d’Everton en 1927-1928. Si Haaland tient ce rythme infernal toute la saison, le Norvégien atteindra 60 buts à la 36journée du championnat. Peut-être que le nouveau roi d’Angleterre n’est pas celui que l’on croit.