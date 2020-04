Haaland raffole des pizzas-kebab

SO

Finalement, Erling Haaland est un gamin de 19 ans comme un autre.Erling Haaland est à n'en pas douter LA révélation du football mondial cette saison. Au point que beaucoup se demandent s'il n'est pas un robot ou s'il a réellement 19 ans. Et à le regarder répondre à un questionnaire du Borussia Dortmund pour que les fans apprennent à le connaître davantage, il s'avère que le Norvègien fait bien son âge. Pour preuve, il profite de son confinement pour jouer à FIFA, il écoute du rap avant chaque match - Amara et son morceau "Keep Dreaming" - et son plat préféré est la pizza-kebab.Si Erling Haaland est visiblement un fin gourmet, l'attaquant de 19 ans a aussi avoué que Thomas Delaney était son gars sûr du vestiaire et que ses idoles se nomment Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimović. Avant de rappeler sa passion pour la méditation.Avec ou sans les joueurs du PSG à-côté ?