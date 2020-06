Haaland foudroie Dusseldorf, Wolfsburg bute sur Fribourg

Longtemps dans le dur à Dusseldorf, le BvB s'en est remis à Erling Haaland, auteur d'un coup de boule au buzzer pour offrir les trois points aux siens et retarder le titre du Bayern (0-1). Wolsburg, tenu en respect par Fribourg (2-2), fait du surplace au classement alors que le Werder, qui a carbonisé Paderborn (1-5), conserve ses espoirs de maintien.

Sans attaquant de pointe de métier, alors qu'Haaland, de retour de blessure, reste d'abord cantonné au banc, le Borussia fait mumuse dans le jeu, mais manque d'occasions et de finition devant. Sancho cale quelques passes du talon, Can enchaîne les râteaux au milieu, et Hakimi, esseulé en contre, perd son duel face à Kastenmeier. Frustré, Favre se décide alors à lâcher Haaland dans l'arène. Le Norvégien sème un joyeux bordel dans la surface adverse et Raphaël Guerreiro croit ouvrir le score, après avoir planté une superbe volée du gauche dans les seize mètres. Un joli pétard mouillé : le Portugais a légèrement effleuré le ballon de la main au moment d'amorcer son tir et le but est finalement refusé. La fin de l'histoire? Pas pour Erling Haaland. Bien servi par Akanji, le bébé buteur dessigne un coup de crane salvateur, et permet aux siens de revenir à quatre petites unités du Bayern au classement.17e et 18e du championnat, les deux cancres de la Buli commencent leur duel la crampe au ventre et accouchent de 10 premières minutes parfaitement soporifiques. Finalement, une main maladroite de Collins va allumer la mèche, alors que le Werder se voit récompensé d'un penalty. Problème: Rashica bute sur Zingerle, auteur d'une parade spectaculaire. Un souci vite balayé : dans la foulée, Davy Klaassen profite d'un centre bombé de Gebre Selassie pour placer un énorme coup de tronche dans la lulu adverse. Paderborn patine et Yuya Osako va foutre une seconde fois à terre les gars de Steffen Baumgart. Opportuniste, le Japonais récupère un ballon faiblement boxé par Zingerle pour marquer de près. Bien dans ses pompes, le Werder enchaîne et Klaassen, à la conclusion d'une belle action collective, vient tripler la mise du droit, dans la surface. L'affaire est dans la poche pour le Werder, alors que Maximilian Eggestein va ensuite ajouter une quatrième banderille au compteur. Sabiri marque bien un pion anecdotique pour Paderborn, mais pas de quoi gâcher la journée du club brêmois. Le Werder signe même un 5e but par Füllkrug, et reste ainsi dans le coup pour la course au maintien.La premier acte est tout sauf funky, mais Marvin Friedrich préfère l'efficacité au spectacle. Bien servi sur corner, le défenseur cale un gros coup de casque dans les filets adverses, qui libère les joueurs de l'Union. La formation berlinoise tient le bout bout et Christian Gentner profite d'une faute de marquage adverse pour planter un gros cachou dans les filets de Cologne. Cordoba réduit le score d'un astucieux pointard, mais la messe est déjà dite : le club de la capitale l'emporte et met fin à une série de huit matchs sans victoire en championnat.Wolfsburg, d'abord gêné par les corners obtenus par Fribourg, semble poireauter en début de match. Mais ça, c'était avant que la grande carotte néerlandaise des Loups ,Wout Weghorst, ne soit trouvée dans la surface, pour inscrire d'un plat du pied maîtrisé son 13e pion de la saison. Le 14e est pour bientôt, puisque le Batave est ensuite victime d'un pied haut, qui lui permet d'obtenir et transformer un penalty. Mais Fribourg a encore du jus dans les guibolles : bien lancé sur l'aile, Grifo envoie un centre travaillé sur le crane d'Höler, qui réduit le score d'une jolie tête plongeante. Fébrile derrière, le VFL commence à défendre n'importe comment. Forcément, Sallai, qui hérite d'un ballon dans la surface, vient égaliser, d'une balle piqué pourtant relativement anodine. Frustrant pour Wolfsburg, toujours 6e, mais qui reste à dix points du Bayer Leverkusen, actuel 5e du classement.Fort de son alléchant duo d'attaque Ibisevic/Piatek, le Hertha a deux balles d'argent dans le barillet. Rapidement, la première détonation se fait d'ailleurs entendre, puisque Piatek, un peu chanceux, passe en force dans la surface pour fusiller Trapp et ouvrir la marque. Touché mais pas coulé, L'Eintracht se secoue ensuite le popotin: Bas Dost, légèrement touché par Boyata, obtient même l'expulsion du joueur belge, alors en position de dernier défenseur. A dix contre onze, le Hertha s’essouffle et Dost s'en va logiquement égaliser après la pause, d'une volée en extension du plus belle effet. Les Berlinois n'y sont plus du tout et Kamada a tout le loisir de slalomer dans la surface pour trouver André Silva, qui marque d'une talonnade gourmande. Cette fois ci, le Hertha a définitivement la tête dans la cuvette. Evan N'Dicka, d'une frappe sèche du gauche, puis Silva, qui y va de son doublé en fin de rencontre, parachèvent ainsi la victoire des leurs.