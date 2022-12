Haaland et Manchester City font danser Leeds

Leeds (4-2-3-1) : Klaesson - Kristensen (Ayling, 65e), Cooper (Llorente, 72e), Koch, Struijk - Forshaw (Klich, 65e), Roca, Greenwood - Gnonto, Aaronson (Gyabi, 83e), Rodrigo (Gelhardt, 72e). Entraîneur : Jesse Marsch.

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Lewis (Cancelo, 68e), Stones, Akanji, Aké - Gündoğan, Rodri, De Bruyne - Grealish (Foden, 73e), Haaland, Mahrez (Palmer, 88e). Entraîneur : Pep Guardiola.

AB

À Elland Road ce mercredi soir, Manchester City a retrouvé la Premier League en disposant de Leeds United (1-3). Pour regagner la deuxième place du classement et laisser son adversaire au quinzième rang.Malgré la possession et le bloc bas des, City aura eu beaucoup de mal à se mettre en évidence. Erling Haaland s'est pourtant offert le premier face à face de la partie, repoussé par Ilan Meslier (1), avant que son équipe ne tombe dans un faux rythme. Il a dès lors fallu attendre les ultimes secondes du premier acte, pour voir les- en rouge et noir - se montrer à nouveau. Une occasion signée Jack Grealish, incapable de cadrer sa reprise au point de penalty, après le service de Rico Lewis, préalable à un excellent décalage de Kevin De Bruyne (45). Et si le bouclier blanc a bien résisté, il a fini par rompre. La faute à une contre attaque express et un plat du pied de Riyad Mahrez, repoussé par l'excellent Meslier dans les pieds de Rodri oublié par la défenseLibérée, la bande à Pep Guardiola a ainsi plié la partie dès le retour des vestiaires. La mésentente entre Liam Cooper et Robin Koch a effectivement permis à Grealish d'intercepter le cuir, de s'échapper pour défier Meslier et de transmettre à Haaland, seul devant les cages. Malgré un sursaut d'orgueil, Leeds n'a jamais su se montrer réellement dangereux, l'inverse des Mancuniens. Sur un une-deux d'école dans la surface, Grealish a offert à Haaland un plat du pied droit dans le petit filet, pour le doublé. La réduction du score est néanmoins arrivée par l'intermédiaire de Pascal Struijk, auteur d'une jolie tête décroisée sur corner. Trop tard.