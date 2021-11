Haaland et Dortmund leaders provisoires, Gladbach sombre, Fribourg n'y arrive plus

Le Borussia Dortmund a provisoirement repris la tête de la Bundesliga en griffant Wolfsburg (1-3), ce samedi. La machine Erling Haaland a signé son retour de blessure en marquant neuf minutes après son entrée en jeu. Classique. Autrement, le troisième du classement, Fribourg, a concédé sa troisième défaite consécutive à Bochum (2-1). Mönchengladbach, de son côté, a rechuté à Cologne (4-1). Festival de buts à Greuther Fürth, enfin, où Hoffenheim s'est embrasé (3-6).

Le monstre Erling Haaland est de retour et c'est Wolfsburg qui en a fait les frais en s'inclinant sur leur pelouse face au BvB (1-3). Pourtant, c'est un autre colosse, Wout Weghorst, qui avait ouvert le score du pectoral pour les locaux après deux petites minutes de jeu. Mais lesne s'en laissent pas conter, bien aidés par des Loups loin d'être très mordants. Maxence Lacroix, le jeune défenseur central français, se rend coupable d'un tacle mal maîtrisé sur Reus et offre un penalty converti par Can.Puis, au retour des vestiaires, c'est Schulz qui fait connaissance avec le poteau. Malen récompense finalement le BvB d'une belle initiative conclue par une frappe sans compromis. Erling Haaland peut alors faire son retour sur les prés (72). Grippée après un mois d'absence, la machine norvégienne ? Pas pour un sou. Elle ne met que neuf minutes à se remettre en route, d'une reprise en extension de haute voltige pour valider la victoire et la première place provisoire en Bundesliga. Le Bayern, que Dortmund défiera lors dude la prochaine journée, peut trembler.Gladbach n'est pas guéri. Cologne a renvoyé les Poulains à leur maux en leur infligeant une défaite éclatante, sans même qu'Anthony Modeste n'ait eu à marquer. Les partenaires d'Alassane Pléa ont pourtant eu les opportunités pour prendre les devants, mais c'est Ljubičić qui s'est montré le plus habile après la pause. Après la très belle égalisation d'Hofmanne, Gladbach a sombré dans le dernier quart d'heure. C'est Neuhaus qui avait plombé les siens à 1-1 d'une passe ultra dangereuse dans l'axe punie par Uth (2-1). Gladbach ne s'en remettra pas.Après plusieurs situations très nettes et un poteau de Schlotterbeck avant la pause, Fribourg a fait respecter la logique grâce à une tête de Lienhart sur coup franc. Oui, sauf que le promu avait visiblement besoin de ça pour se mettre en route, puisque Polter réplique dans la foulée et Pantović permet aux locaux de glaner leur cinquième victoire de la saison et de grimper au douzième rang. Fribourg, toujours troisième, s'expose au Bayer Leverkusen et à l'Union Berlin.Face à un Hoffenheim indolent à l'extérieur cette saison, le promu Greuther Fürth avait une occasion idéale de rafler sa première victoire de l'histoire en Bundesliga. Raté. La faute notamment à deux hommes : Ilhas Bebou et Georginio Rutter. Un triplé pour le Togolais, un doublé et une passe décisive pour le Français, pas de jaloux. L'ancien Rennais a notamment claqué un somptueux enroulé en lucarne pour mater des locaux très en verve (offensivement, pas défensivement).