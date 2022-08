Haaland et City roulent sur Forest, Arsenal ne s'arrête plus, Liverpool se relance

Ce mercredi soir, la 5e journée de Premier League poursuivait son marathon, marqué par le triplé d'Erling Haaland face à Nottingham Forest, le succès tout en volonté d'Arsenal contre Aston Villa et le succès poussif de Liverpool, opposé à Newcastle.

Le duel des mal classés entre Bournemouth (16) et Wolverhampton (18) n'a accouché que d'un triste résultat nul et vierge. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, à l'image de Raúl Jiménez, parvenu à placer une tête légèrement au-dessus, sur un corner de Pedro Neto (36) ou du centre fuyant de Philip Billing pour les, dans les bras de José Sa (46). De réelles situations, notamment pour les, annihilées par l'excellent sauvetage sur sa ligne de Lloyd Kelly, contrant la reprise de Daniel Podence (80), puis par un manque de précision, comme Jiménez, ne cadrant pas sa caboche (88). Seul point positif de la soirée : le goal average de Bournemouth respire.Ce mercredi soir, le sheriff de Nottingham était norvégien. Auteur d'un triplé, Erling Braut Haaland a en effet porté Manchester City face à Forest. Le géant a entamé son festival après un quart d'heure de jeu, plaçant son crampon pointure 47 devant Joe Worrall, pour prolonger le centre de Phil Foden. Un duo qui refrappe dix minutes plus tard, au terme d'une action confuse, voyant Foden buter sur Dean Henderson en face à face et Haaland pousser le cuir au fond. Des buts tous les quart-temps, et un triplé peu avant la pause. L'extérieur du droit de João Cancelo a permis à Foden de jouer de la tête vers John Stones, remisant à son tour pour Haaland, oublié au second poteau. Cancelo est actif et pas en reste, venu se joindre à la fête, au retour des vestiaires, d'un missile à l'entrée de la surface, sur un service de Bernardo Silva. Enfin, timide, mais bougrement utile, Julián Álvarez y également allé de ses réalisations, d'un tir croisé entre les jambes de Henderson et aidé par la belle déviation de Riyad Mahrez, puis d'une sacoche au point de penalty. Le duel Pep Guardiola-Mikel Arteta est visiblement lancé.Sur ses terres, Arsenal a su s'extirper du piège tendu par lesde Steven Gerard. D'abord avec l'essentiel Gabriel Jesus, au rebond d'une frappe pourtant molle de Gabriel Martinelli, repoussée dans ses pieds par Emiliano Martínez. Le portier argentin se montre malgré tout héroïque sur une volée du même Martinelli, sortie d'une claquette ferme (45+2). Maîtres de leur sujet durant une heure, les Londoniens se font cependant surprendre sur une action anodine. D'un corner direct, Douglas Luiz trompe Aaron Ramsdale, scotché sur sa ligne, la faute à un accrochage signé Boubacar Kamara. Finalement, la délivrance vient de l'un des hommes de la partie, Martinelli, d'une volée mal jugée par Martínez, après un joli centre de Bukayo Saka. Leader incontestable.Pour l'un des premiers derbys londoniens de la saison, West Ham et Tottenham ne sont pas parvenus à faire la différence. Et ce sont lesqui ont frappé dès l'entame, sur und'exception de Dejan Kulusevski, décalant Harry Kane dans la surface et dont la passe en retrait vers Son Heung-min a poussé Thilo Kehrer à la faute, d'un tacle difficilement maîtrisable. Toujours convalescents, lesauront, eux, réagi quelques instants après la pause, par l'intermédiaire de Tomáš Souček, d'une volée croisée, idéalement offerte par la subtile passe de Michail Antonio. Opération toujours utile pour West Ham. Pas pour Tottenham, freiné dans sa dynamique de deux victoires consécutives.Quoi de mieux qu'Anfield pour se présenter à l'Angleterre ? À peine étrennés, les débuts d'Alexander Isak avec lesauront été les bons, le Suédois ouvrant la marque après une demi-heure de jeu, mis sur orbite par la passe laser de Sean Longstaff et conclue d'une lourde frappe, imparable pour Alisson Becker. Dans l'obligation de revenir, lesaccélèrent le rythme durant les 45 dernières minutes, récompensés par l'action d'école de Mohamed Salah au service de Roberto Firmino. Des cadres apparaissant par intermittence et finalement suppléés par le jeune Fábio Carvalho, dont l'énorme volée, au bout du bout, a délivré les siens. Le Rouge aux lèvres, pour Jürgen Klopp. Liverpool intègre le top 5.