Gündoğan, du bleu roi au bleu ciel

Ce mardi soir (21h), İlkay Gündoğan reçoit Schalke 04, un club par lequel il est passé à l’âge de huit ans. Pas de quoi lui laisser un souvenir impérissable, même s’il ne tarit pas d’éloges sur son enfance au cœur de la Ruhr.

Six petits mois et puis s’en va

La Turquie plutôt que la Buli

Par Julien Duez

Propos de IG recueillis par la FAZ, Kicker et Sport Bild.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au moment d'apprendre que Manchester City héritait de Schalke 04 pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, deuxavaient un petit sourire en coin : Leroy Sané et İlkay Gündoğan. Pas forcément pour les mêmes raisons cela dit. Pour le premier, cela signifiait rejouer dans le stade du club qui l'a révélé. Pour le second, c'était tout simplement rentrer chez lui.Gündoğan est en effet un enfant de Gelsenkirchen, la ville qui le voit naître en 1990. Ses parents sont des immigrés turcs venus chercher une vie meilleure dans la Ruhr. Pour eux, pas question de jouer la carte du communautarisme, İlkay se le rappelle bien : «, rembobine-t-il.Le football justement, Gündoğan commence à le pratiquer dès son plus jeune âge. Mais pas dans le quartier de Schalke, d’où est originaire le club du même nom. Sa première licence, il la signe au Hessler 06, l’équipe de son district. Mais son talent ne passe pas inaperçu et lorsqu'il a huit ans, son coach, en partant pour le géant voisin, décide de l’emmener avec lui. «(...)(...)» Quelques années plus tard, lesreviennent frapper à sa porte pour lui offrir une seconde chance, qu’il décline : «Rancunier, İlkay ? Même pas. Quand on lui demande s’il a déjà été fan de Schalke, le gamin de Gelsenkirchen répond tout de go : «» En dépit de son intégration totale dans la société allemande, Gündoğan n’en reste pas moins attaché à la culture de ses parents et cela se manifeste avant tout à travers le football : «Lorsqu’il a quinze ans, İlkay Gündoğan finit par réintégrer une académie. Celle de Bochum, là où sa carrière va véritablement commencer. Toujours dans la Ruhr, sa région, celle où il a grandi et s’est formé à la vie. Son père, chauffeur-livreur pour une brasserie, l’emmenait d’ailleurs avec son frère pendant leurs vacances scolaires pour lui filer un coup de main. «(...)» , se souvient İlkay. «"İlkay, tu restes à la maison, tu dois t’entraîner. Toi İlker, tu viens. Tu es libre, tu peux m’accompagner au travail."» Pour la seconde moitié de son duel face à Schalke, Gündoğan aura forcément une pensée pour ces vacances passées à porter des fûts et des bacs de bières. Pour cette couleur bleu roi aussi, avec laquelle il n’a jamais percé. Et pour le bleu ciel de Manchester City , avec lequel il s’est bien consolé après coup.