Guirassy : « Les Bleus ? Un objectif dans un coin de ma tête »

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Bretagne, ça vous gagne.Très actif sur le marché des transferts, le Stade rennais a confirmé ses ambitions et son nouveau statut dans l'Hexagone. Parmi les bonnes pioches des Rouge et Noir, Serhou Guirassy. Arrivé en provenance d'Amiens, l'attaquant franco-guinéen réalise un début de saison canon avec déjà trois buts en Ligue 1. Un atout majeur pour le club breton, qui a fait la démonstration de son pouvoir d’attraction., insiste Guirassy auprès de L’Équipe Avec des prestations telles que celles qu'il livre depuis son arrivée, le Stade rennais peut rêver plus grand. Guirassy, aussi. Et s’il confie que son choixentre la France et la Guinée, il admet penser aux Bleus :Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga font des émules.