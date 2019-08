Guingamp surprend Lorient au dernier moment

21

Lorient (4-2-3-1) : Nardi - Hergault, Laporte, Saunier, Le Goff - Lemoine, Abergel (Marveaux, 64e) - Cabot, Le Fée (Ponceau, 81e), Wissa (Lecoeuche, 81e) - Hamel. Entraîneur : Pélissier.



Guingamp (4-4-1-1) : Caillard - Mellot, Eboa Eboa, Niakate, Palun - Merghem (Ngbakoto, 77e), Phiri, Valdivia, Pelé - Rodelin (Blas, 63e) - Pierrot (Gomis, 83e). Entraîneur : Lair.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Côtes-d'Armor s'offrent le Morbihan.Pour reprendre sa place de leader au Havre, Lorient devait se débarrasser de son voisin breton ce samedi après-midi. Et pour ce faire, les joueurs de Christophe Pélissier se mettent rapidement à l'attaque par le biais de Pierre-Yves Hamel, qui croise malheureusement trop sa tête (2). Cette première occasion donne le ton de ce derby puisque la première mi-temps est haletante et pleine d'occasions. Problème, Ronny Rodelin est aussi maladroit que Hamel.Le rythme et la précision des deux équipes sont en chute libre au retour des vestiaires. Les joueurs de Patrice Lair tentent bien de tromper Paul Nardi, mais ce dernier est aussi impeccable que son homologue guingampais Marc-Aurèle Caillard, qui s'interpose avec brio face à Enzo Le Fée (59). Dominés, mais bien en place, les Guingampais résistent et espèrent faire la différence avec les entrées en jeu de Luvodic Blas et Yannick Gomis, fraîchement arrivé du RC Lens. Finalement, à une minute du terme, Blas déborde côté gauche et adresse un centre contré par Julien Laporte, qui trompe son propre gardien (1-0, 89).Avec cette victoire, Guingamp met fin à 18 ans de purgatoire au Moustoir.