Guingamp se donne de l'air face au Mans

Guingamp (4-2-3-1) : Caillard - Mellot, Kerbrat, Niakaté, Palun - Phiri, Valdivia (Pierrot, 40e) - Pelé, Mchangama, Ngbakoto (Merghem, 86e) - A. Gomis (Boudjemaa, 68e). Entraîneur : Sylvain Didot.



Le Mans (4-2-3-1) : Aymes - Vardin (Créhin, 59e), Lemonnier, Musavu-King, Ebosse (Vincent, 76e) - Boissier, Diarra, Confais - Fofana (Boe-Kane, 87e), Moussiti-Oko, Kanté. Entraîneur : Richard Déziré.

Guingamp retrouve le sourire.Et pourtant, la soirée s’annonçait tristounette en Bretagne avant le coup d’envoi, entre une belle averse sur le Roudourou, la grève d’une partie des supporters et quelques banderoles contestataires visant les joueurs bretons et surtout le président Bertrand Desplat. Guingamp s’est finalement offert un petit répit en remportant le premier match depuis le licenciement de Patrice Lair contre une très faible équipe du Mans (3-0). Un succès logique pour l’EAG qui aura dû attendre l’entrée de Frantzdy Pierrot à la place de Valdivia, obligé de sortir après un choc, pour prendre les devants. Dans le temps additionnel de la première période, l’attaquant de 24 ans fait parler sa puissance et vient tromper Aymes une première fois (1-0, 45+3).Les deux équipes sont malades, donc pas toujours propres techniquement, mais Guingamp affiche sa supériorité dans le jeu et se montre plus entreprenant. À l’inverse, Le Mans peine à construire et prend l’eau sur certaines offensives. Résultat, les hommes de Sylvain Didot plient facilement la rencontre en deuxième période. Après un sauvetage de Caillard devant Diarra (62), Pierrot profite d’un service de Gomis pour s’offrir un doublé et achève les Sarthois (2-0, 64). La révolte mancelle est très timide, et les Bretons apparaissent plus décontractés sur la pelouse, au point d'accentuer son avantage grâce à une belle frappe enroulée de Ngbakoto (3-0, 79). Et hop, Guingamp revient à la hauteur d'Auxerre (12 points) et s'installe à la treizième place au classement. Au Mans, le bilan est terrifiant : huit défaites après neuf journées et une dix-neuvième place pour le promu.Rendez-nous lade la saison 2007-2008.