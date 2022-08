Guingamp perce le verrou bordelais

Bordeaux (4-3-3) : Poussin - Louis-Jean (Depussay, 69e), Bokele, Gregersen, Ekomié - Ignatenko, Lacoux (Sissokho, 69e), Fransérgio - Delaurier-Chaubet (Pirringuel, 81e), Maja, Bakwa (Elis, 69e). Entraîneur : David Guion.



Guingamp (3-4-1-2) : Basilio - Manceau, Riou, Lemonnier - Sivis (Gomis, 68e), Louiserre, Muyumba, Quemper - Barthelmé (Cathline, 68e) - Courtet (Guillaume, 67e), Livolant (Tchimbembé, 81e). Entraîneur : Stéphane Dumont.

Ne pas prendre de pion en quatre journées de Ligue 2, de surcroît avec une défense à 75% venue de N2, était autant une prouesse qu'un mystère : est-ce la formation bordelaise qui est très bonne, ou les attaques de VA, Rodez, Niort et Grenoble qui étaient faiblardes ? Guingamp et Livolant, c'est en tout cas une autre limonade : grâce à son futur Prix Puskás, l'En Avant a percé le verrou girondin et infligé à Bordeaux sa première défaite de la saison en ouverture de la 5journée (0-1).La perte de son invincibilité défensive, Bordeaux la doit à ce contrôle américain de Bokele exploité par Courtet et Barthelmé, et puni en bout de circuit par Livolant, trouvé dans sa course avant de croiser du gauche face à Poussin. Si la suite du premier acte a été plus riche en duels musclés qu'en occasions, Bordeaux s'est tout de même procuré deux grosses balles d'égalisation. Mais Fransérgio a complètement taupé sa frappe du gauche dans la surface (16), et Delaurier-Chaubet a mal emmené le ballon et été repris par Manceau (45).Regrettable : derrière, malgré l'entrée d'Alberth Elis, seul Delaurier-Chaubet a vraiment fait frissonner la défense guingampaise (65), pourtant amputée de trois de ses titulaires. Muet pour la troisième fois cette saison, la seconde de suite, Bordeaux voit donc Guingamp lui passer devant pour prendre temporairement sa place sur le podium.Vite, vite, des recrues... offensives, si possible.