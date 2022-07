Guingamp et Metz en balade, Bastia et Nîmes en rade

À peine renvoyé en Ligue 2, Metz n'a visiblement qu'une envie : s'en barrer le plus vite possible. Faciles vainqueurs d'Amiens à Saint-Symphorien, les Grenats ont déjà pris place dans le wagon des prétendants à la montée, juste derrière Guingamp, qui a éclaté Pau, et devant Laval, qui a fêté ses retrouvailles avec l'antichambre en ramenant trois points de Furiani. Douché par Niort, Annecy n'a pas eu ce bonheur, et voit son compteur bloqué à zéro comme Nîmes, battu au buzzer par Caen aux Costières.

Gaudin régale le Roudourou, Laval douche Furiani

Les Normands quasi muets, le promu calmé

Les résultats

Eux savaient où ils mettaient les pieds. Spécialiste des opérations remontée, le FC Metz n'a, comme à son habitude, visiblement pas l'intention de faire de vieux os en Ligue 2. Tandis que Sainté s'est fait taper à Dijon en lever de rideau du championnat et que Bordeaux, son autre compagnon d'infortune, est resté muet contre Valenciennes , les Grenats n'ont mis que vingt minutes à dévoiler leurs intentions dans l'antichambre. Le temps pour Lamine Gueye de pousser dans le but vide une frappe sur le poteau de Jallow, auteur d'un joli numéro côté droit. De quoi faire perdre la boule à Fofana, auteur d'une perte de balle évitable à 30 mètres, et filer des idées à Mikautadze, venu le punir d'une chiche rasante rentrée avec l'aide du poteau droit. Confiné chez lui car Covidé, László Bölöni a dû kiffer devant sa télé, d'autant qu'Ibrahima Niane, servi par le Géorgien, a mis définitivement les Lorrains à l'abri dès la reprise, au bout d'une action collective aussi jolie qu'accablante pour la défense amiénoise.Pas suffisant, toutefois, pour s'adjuger le titre honorifique de premier leader du championnat. Son heureux détenteur ? Le Guingamp de Stéphane Dumont et... Jules Gaudin, qui avait visiblement un territoire à marquer, ce soir au Roudourou. Entre son énorme tampon à Beusnard d'entrée, et ses deux pions de renard pour breaker puis enterrer le Pau FC, c'est chose faite : pour sa première titularisation en Ligue 2, le Briochin a pris soin en personne de remplir les valises paloises. Douchés une première fois par Livolant, parfaitement servi en retrait par l'autocar Luvambo, les hommes de Didier Tholot ont totalement coulé après la demi-heure de jeu, moment choisi par Gaudin pour reprendre du droit un ballon qui traînait, puis par Merghem pour matrixer Gurtner et marquer en marchant. l'En Avant, lui, a continué de débouler au retour des vestiaires et Gaudin, oublié au second poteau, a volleyé du gauche un nouveau centre de la droite de Luvambo pour s'offrir le doublé.Pas suffisant, là encore, pour occuper seul la tête du classement des buteurs, que l'ancien de Bastia-Borgo partage avec le Lavallois Zakaria Naïdji, bien aidé par le portier bastiais Johny Placide et une arrière-garde du Sporting en papier mâché. Nostalgique des, l'ami Placide ? Son six mètres, freiné par le vent et intercepté par une tête lavalloise, aurait en tout cas toute sa place dans la VHS du. Et dans le musée personnel, donc, de Naïdji, auteur, sur le deuxième ballon, de son premier pion sous le maillotd'une demi-volée déviée par Guidi. Ni le vent, ni le soleil ne sont à incriminer en revanche sur le deuxième pion mayennais, survenu peu après l'heure de jeu. Le fautif ? Joris Sainati, auteur d'un contrôle américain sanctionné illico par Naïdji, buteur dans le but vide après avoir évité la sortie de Placide. En sortant le péno de Maggioti (74), le portier bastiais a lui limité la casse pour le Sporting, réduit à dix après le rouge de Guidi, qui a découpé Durbant dans la surface. Sans conséquence, donc, comme le rouge reçu par Tapoko : sans lui, lesont tenu bon pour s'emparer de la troisième place.Un autre homme a vu rouge, ce soir : le Grenoblois Manu Pérez, exclu en toute fin de match au Stade Océane, d'où le GF38 est tout de même reparti avec un bon 0-0 des familles. C'est aussi vers ce résultat qu'on s'orientait entre Nîmes et Caen, jusqu'à ce que Godson Kyeremeh sorte de sa boîte pour bonifier, de près, un super boulot côté gauche de Caleb Zady Sery, et offrir à Malherbe un succès mérité aux Costières. Voilà donc les Caennais de Stéphane Moulin déjà en embuscade, comme les Niortais de Sébastien Desabre, sans pitié pour le promu annécien. Une entame de match bourrée d'enthousiasme, douchée au premier temps faible sur deux des premières incursions adverses : c'est ce qu'on appelle payer pour apprendre. Nouvel élève dans cette impitoyable Ligue 2, Annecy s'est ainsi fait donner la leçon au Parc des Sports par des Niortais à qui on ne la fait plus. Passeur décisif sur le premier pion signé Merdji juste avant la demi-heure de jeu, l'ex-Marseillais Bilal Boutobba a mis les Chamois à l'abri dix minutes plus tard sur un péno concédé par un autre ancien olympien, Florian Escales. La réduction du score de Temanfo, au terme d'un beau mouvement à trois ? Anecdotique, comme ce score nul et vierge entre Quevilly-Rouen et Rodez. Bon, c'est toujours un point de pris dans la course au maintien.