Guingamp et Caen se neutralisent, Nîmes fait le spectacle

Dans le fameux match de la peur entre Guingamp et Caen, aucune équipe n'est parvenue à faire la différence (0-0). Une opération correcte pour les Normands, provisoirement barragistes, qui sonne quasiment comme la fin des espoirs de maintien pour les Bretons, sans inspiration. Dans les autres rencontres de la soirée, Nîmes a déroulé à Reims (0-3) et Bordeaux s'est encore incliné face à Angers (0-1).

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Che. Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Rebocho - Didot, Phiri, Blas (Coco, 72e) - Merghem, Roux (A. Mendy, 80e), Thuram (Rodelin, 64e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Caen (4-4-2) : Samba - Zahary, Guilbert, Gradit, Armougom (Moussaki, 83e) - Sankoh (Oniangué, 60e), Deminguet, Fajr, Imorou - Tchokounté, Crivelli (Ninga, 28e). Entraîneur : Fabien Mercadal.

Reims (4-2-3-1) : E. Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Baba (H. Kamara, 65e) - Chavalerin, Romao - Zeneli (M. Doumbia, 74e), Dingomé, Cafaro (Suk, 53e) - Oudin. Entraîneur : David Guion.



Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Alakouch (Paquiez, 86e), Briançon, Miguel, Maouassa - Ferri (Valls, 63e), Savanier, Bobichon - Thioub (Valdivia, 79e), Ripart, Bouanga. Entraîneur : Bernard Blaquart.

Bordeaux (4-4-2) : Costil - Sabaly, Lauray, Pablo, Poundjé - Kamano (Plasil, 59e), Basic (Youssouf, 75e), Otavio (Adli, 70e), De Préville - Benrahou, Briand. Entraîneur : Paulo Sousa.



Angers (4-1-4-1) : Boucher - Manceau, I. Traoré, Pavlovic, Pellenard - Santamaria - Fulgini (Capelle, 73e), Reine-Adelaïde, Pajot (Mangani, 72e), Tait - Bahoken. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Un match de la peur, un vrai. Entre la lanterne rouge guingampaise et une équipe caennaise dix-huitième et barragiste, la partie ne pouvait qu’être très tendue, surtout après la guerre en coulisses après les soupçons de triche émis par Bertrand Desplat , le président de l’EAG. Sur le terrain, les Bretons font rapidement comprendre qu’ils auront la maîtrise du ballon, faisant circuler la chique sans se montrer vraiment dangereux dans les trente derniers mètres. Le duo Rebocho- Thuram est très actif sur le côté gauche, mais ils manquent trop souvent de solutions dans la surface pour faire la différence. Blas est d’ailleurs le seul à alerter Samba (32), alors que les visiteurs présentent un bloc très compact et attendent les opportunités pour lancer des contres. Sans succès.Les deux équipes font beaucoup de fautes, le jeu est haché, le Roudourou assiste à une vraie rencontre entre deux formations mal classées. Et les Guingampais ne sont toujours pas inspirés et cet aveu d’impuissance s’illustre par les multiples frappes lointaines s’envolant quasiment toujours au-dessus de la cage de Samba. Et la sortie de Thuram , visiblement blessé, à l'heure de jeu ne fait pas les affaires de Gourvennec, assistant sur le bord de la pelouse à un parfait résumé de la saison guingampaise : des joueurs qui font circuler le ballon, sans être assez incisifs dans les derniers mètres pour faire trembler les filets. En face, Caen semble se contenter d'un point, même si Tchokounté est tout proche de délivrer le duo Mercadal-Courbis après un centre du percutant Ninga (79). Sauf que ce match nul laisse les Normands à la portée de Dijon , en déplacement à Nantes dimanche. Dans cette rencontre très attendue, Guingamp s'est montré trop crispé pour faire la différence. La lanterne rouge glisse tout doucement vers la Ligue 2.Pas question de lâcher prise pour les deux promus déjà maintenus ? Reims et Nîmes , deux belles surprises de cette saison, peuvent toujours s’accrocher à l’ambition de ne plus quitter la première partie de tableau d’ici la fin du championnat. Sauf que les Rémois sont dans le dur depuis plusieurs semaines (cinq matchs sans succès) et ne parviennent pas à mettre du rythme dans le début de cette rencontre. Les Crocodiles, eux, veulent oublier la claque reçue à Lille (0-5) et profitent de l’apathie des locaux pour prendre le large en première période. Après un très bon travail de Savanier, Thioub laisse filer le cuir pour Ferri qui ouvre le score d’une frappe sèche (0-1, 26). Puis, Baba manque complètement sa passe en retrait et Ripart saute sur l’occasion, dribblant parfaitement Mendy et concluant dans le but vide (0-2, 43).Et la fête n’est pas terminée. Quelques secondes après le coup d’envoi de la seconde période, les Nîmois tuent définitivement le suspense. Le ballon est mal dégagé par la défense rémoise et après deux tentatives contrées de Thioub et Ripart, Bouanga fusille Mendy dans un cafouillage général (0-3, 46). Reims prend l'eau et les hommes de Blaquart s'amusent, continuant à pousser pour planter un pion de plus, pendant que les visiteurs tentent timidement de réagir, comme sur cette frappe de Romao repoussée par Bernardoni (68). Les visiteurs font tranquillement tourner le ballon, gérant parfaitement leur avantage au tableau d'affichage et le technicien nîmois saute même sur l'occasion pour permettre à Valdivia, sur le flanc depuis plus d'un an, de retrouver des sensations en faisant rentrer le milieu pour les dix dernières minutes. Un succès logique pour Nîmes , qui passe devant son adversaire du soir au classement (8, 49 points), pendant que Reims enchaîne un sixième match d'affilée sans gagner. Vite, la fin de saison !Un match pour du beurre ou presque, Bordeaux n’étant pas encore officiellement maintenu dans l’élite. Comment mettre fin à la spirale négative du côté des Girondins ? Le bilan n’est pas loin d’être catastrophique depuis le début de l’année civile (3 victoires seulement), l’arrivée de Paulo Sousa sur le banc ne changeant pas grand chose. Les Bordelais prennent pourtant le contrôle de la partie dans le premier quart d’heure, mais se montrent beaucoup trop brouillons et maladroits pour inquiéter Boucher. Pas suffisant pour bousculer des Angevins décontractés, prenant peu à peu le dessus dans un premier acte ennuyeux à souhait. Mais le SCO vient interrompre la sieste avant la pause : Bahoken passe entre les défenseurs endormis pour venir couper un centre de Tait et marquer son onzième but de la saison (0-1, 40). Les sifflets du Matmut Atlantique sont largement mérités.À trois semaines d’une fin de saison galère et sans saveur, les Girondins aimeraient bien donner un peu de plaisir à ses supporters, peu nombreux dans l’enceinte girondine ce samedi soir. Les Bordelais reviennent avec de nouvelles intentions et poussent pour égaliser face à une défense angevine bien regroupée. Mais les occasions franches sont trop rares et Sousa tente un coup tactique en passant d’un 4-4-2 à un 4-3-3 avec l’entrée de Plasil. Bordeaux met du rythme et confisque le ballon, sans pour autant réussir à revenir dans une partie loin d'être emballante. Angers peut finir son championnat avec le sourire et sans pression. Ce n'est pas vraiment le cas pour Bordeaux, toujours plus à la rue au classement et pas officiellement sauvé. Les prochaines semaines s'annonce très longues et le chantier estival promet d'être important en Gironde.