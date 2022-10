Guingamp bute sur Rodez

Guingamp (4-4-2) : Basilio - Manceau, Riou (Camara, 69e), Roux, Gaudin - Livolant, Diarra (Muyumba, 76e), Louiserre, Barthelmé (Baaloudj, 76e) - Guillaume, Courtet (Kiankaulua, 87e). Entraîneur : Stéphane Dumont.



Rodez (3-5-2) : Mpasi - Vandenabeele, Younoussa, Mouyokolo - Senaya, Valerio (Depres, 78e), Danger, Ouammou (Park, 89e), Chougrani (Boissier, 69e) - Far (Abdallah, 69e), Corredor (Pembélé, 89e). Entraîneur : Laurent Peyrelade.

Surprise : une affiche de Ligue 2 perdue au beau milieu d’une soirée Ligue des champions.Non, Guingamp et Rodez ne participent pas encore à la phase de groupes de la C1. S’ils étaient sur le pont ce mardi soir, c’est parce que Costarmoricains et Aveyronnais avaient un match en retard à disputer, les visiteurs n’ayant pas pu se rendre au Roudourou début septembre à cause d’un problème d’avion . Cette fois, les hommes de Laurent Peyrelade sont bien arrivés à destination. Et ils sont même repartis avec un petit, mais précieux point dans les bagages (0-0). Très disciplinés, les Ruthénois ont rapidement posé des barricades autour de leur surface et, s’ils se sont quelque peu enhardis au retour des vestiaires, c’est avant tout leur remarquable solidarité défensive que l’on retiendra de cette partie. Grâce à ce nul, le RAF quitte la zone de relégation et réalise un bond de trois places au classement (14).En face, l’En Avant avait de quoi faire la grimace. Avec un succès, les partenaires de Maxime Barthelmé seraient revenus à hauteur de Bordeaux et Amiens, qui forment le duo de tête. Mais il manquait trop d’ingrédients pour atteindre cet objectif, à commencer par un soupçon d’inventivité dans les trente derniers mètres. Car s’ils ont eu la possession du ballon, les Bretons ont trop rarement su l’utiliser avec tranchant et efficacité. Hormis une tête de Gaëtan Courtet bien détournée par un très bon Lionel Mpasi (14), une autre de Baptiste Guillaume qui a fui le cadre de peu (44), une double occasion consécutive à un corner (15) et un face-à-face perdu par Jérémy Livolant, les Guingampais n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Pas franchement étonnant, dès lors, de les voir enregistrer un deuxième score de parité sans saveur d’affilée, après celui obtenu à Niort, samedi (0-0).Certains ont donc préféré suivre Inter-Barça ou Ajax-Napoli plutôt que cette rencontre. On aurait bien aimé les blâmer, mais on est obligé de reconnaître qu’il ont eu raison.