Guimarães gratte un point au Sporting

Vitória Guimarães (4-3-3) : Douglas - Víctor García, Venâncio, Bondarenko, Hanin - Amoah, Pepe, João Teixeira (Evangelista, 79e) - Edwards, Léo Bonatini (Duarte, 69e), Davidson. Entraîneur : Ivo Vieira.



Sporting Portugal (3-4-3) : Maximiano - Quaresma, Coates, Mathieu - Camacho, Matheus Nunes (Doumbia, 66e), Battaglia, Acuña - Cabral, Šporar, Vietto (Plata, 73e). Entraîneur : Rúben Amorim.

SB

Dur, dur d'être un favori.Au lendemain de la défaite de Porto et dans la foulée du match nul de Benfica , le Sporting Portugal a à son tour paumé des points pour sa reprise, sur la pelouse de Guimarães (2-2).Plutôt à l'avantage du Vitória dans le premier quart d'heure, la partie s'est décantée sur deux grosses erreurs des portiers. C'est d'abord Douglas qui, en foirant son contrôle, a permis à Šporar d'ouvrir le score dans le but vide et plombé la belle entame de son équipe (0-1, 18). Ragaillardis, lesont à leur tour donné un pion à leurs adversaires, Amoah profitant d'une relance loupée de Maximiano pour offrir sur un plateau son septième but de la saison à Teixeira (1-1, 32).Si Vietto a galvaudé trois grosses opportunités avant le repos, les hommes de Rúben Amorim ont pu compter sur le sang-froid de Šporar. Le Slovène a devancé la sortie de Douglas pour s'offrir le doublé, à la limite du hors-jeu (1-2, 52). Mais cet avantage, les Lisboètes ne l'ont encore une fois conservé qu'une quinzaine de minutes. Le temps pour Edwards, lâché par Acuña, de fusiller Maximiano (2-2, 68). L'exclusion d'Amoah (76) n'y a rien changé : malgré deux énormes occasions pour Cabral (84) et Camacho (89), le Sporting, qui n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs au stade Dom Afonso Henriques, a loupé l'occasion de mettre la pression au troisième, Braga, qui compte trois points de plus et un match de moins.C'est donc ça, l'effet Amorim ?