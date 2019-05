Guillaume Pape : « Thauvin, c'est une sauce instable »

Il a beau être la caution « bretonne » de l'émission Top Chef, dont la finale est diffusée ce mercredi soir sur M6, Guillaume Pape est supporter de l'OM. Mais comment un type qui fait des berlingots sarrasin à Anne-Sophie Pic peut-il préférer la bouillabaisse ? Il répond entre deux services.

Propos recueillis par Théo Denmat

J’ai mon meilleur pote qui joue là-bas depuis deux-trois ans. Et en rentrant dans le Finistère, je me suis dit que j’allais reprendre le foot, j’ai mes dimanches en repos. Mon frère entraîne à Saint-Martin-des-Champs, du coup les deux se sont battus pour avoir ma signature.Mais j’ai décidé d’aller avec mon meilleur pote, parce que ça faisait un bout qu’on n’avait pas passé du temps ensemble, et en même temps, je pouvais être plus tranquille à Lopérac... par rapport à. Saint-Martin, c’est à côté de Penzé où je suis né, je connais tout le monde là-bas ! Ça m’aurait peut-être un peu saoulé... Ici les gens ne me reconnaissaient pas trop au début, c’est très bien comme ça.En club, j’ai commencé le foot à cinq ans. Mon grand frère a deux ans de plus que moi, donc quand il rentrait à la maison après les entraînements, il me les faisait refaire dans la foulée. Dans la cave, dans le jardin... Moi, j’avais trois ans, quoi ! On n’a pas trop joué ensemble, mais j’ai été surclassé quelques fois, du coup on a pu se retrouver en U18.On a bien cuisiné avec du bois la semaine dernière... Avec du buis, on ne peut pas faire grand-chose ! Ou alors on peut faire du petit bois avec du buis. Sur le terrain, on s’est fait ramasser 4-0, mais Pont-de-Buis joue la montée, nous le maintien...On a tenu les 40 premières minutes, puis un de nos joueurs s’est blessé. Tout seul, en dégageant, il s’est fait une entorse à la cheville et son tibia a un peu tourné. Plus de peur que de mal, mais trois semaines d’arrêt quand même. Je suis entré à sa place, je n'ai pas trop de condition physique alors je ne fais que filer des coups de main. Ça a fait une bonne pause d’un quart d‘heure le temps de le sortir et de vérifier que ça allait, puis on s’est pris un penalty et ils ont déroulé.Sur le terrain non, mais en dehors oui. «» , ou «» Des ragots de District, quoi ! Certains adversaires me félicitent pour mon parcours, mais c’est tranquille, les gens sont cool. Ceux qui me suivent sont contents du parcours.Ouais, ben il aurait mieux fait de me laisser gagner que de me glisser un mot... Il voulait savoir qui gagnait la finale, je lui ai dit : «» J’ai essayé de négocier, et même pas la victoire, hein ! Rien.Déjà, je prends le temps de venir jouer, je ne peux pas en plus faire le casse-croûte ! C’est une petite sortie pour échapper à la cuisine et au restaurant, ça me permet de profiter d’un moment tranquille. Mais je ne sais même pas ce qu’il y a dedans, j’ai pas le temps de rester ! C’est compliqué, faut aller au bar du coin... C’est un attrape-couillon leur casse-croûte, tu te laisses embarquer dans un demi-litre de bière à cinq balles et tu ne peux plus rentrer à la maison après.Ouais, parce que Florian joue au foot aussi. Sam, mon pote de l’émission, est supporter du PSG , et moi c’est plutôt l’OM, alors on se battait là-dessus. On est vraiment différents jusqu’au bout.On s’adore, on est allés se faire une soirée Ligue des champions chez un de ses potes un soir, pour mater un match de Paris. On était quatre-cinq, c’était le match contre Liverpool en novembre (2-1 au Parc). Avec les chefs, ça parle plus du Stade toulousain et de l’UBB que du Téfécé et des Girondins. Etchebest, Sarran et Darroze, ils sont du Sud-Ouest, alors...Ah, les supporters de Marseille , ils sont partout chez eux ! Tu en as autant en Bretagne qu’au Pays basque. Mon grand frère aussi est pour l’OM, mais ce n’est pas pour autant que je ne suis pas les clubs bretons. Là, on espère que Brest va monter en Ligue 1, ça devrait le faire. Il faut qu’ils gagnent contre Niort vendredi. Au tout début, quand j’étais gamin, j’étais pour Nantes . Pedros, Loko, Ouédec... j’étais fan. Puis après, je ne sais pas, on entendait moins parler de Nantes, plus de Marseille, et c’est resté.Ah je m’en foutais !D’un côté, ça m’a fait marrer de voir Paris perdre. Puis Rennes , ils ont un bel effectif, s’ils ne gagnaient rien, ça aurait fait une saison à la Marseille de l’an dernier : on joue sur tous les tableaux et on gagne rien.Je ne crois pas qu’il y connaisse grand-chose. Mais c’est un bon coach en cuisine, je pense que son discours dans le foot pourrait être le même de temps en temps. Chef Sarran, il est plus dans la tactique, la précision, les petits gestes... C’est un peu un Laurent Blanc . C’est quand même le gars qui a fait le plus beau jeu à Paris depuis le début de l’ère qatarie, moi je n’ai pas compris son éviction. Ils avaient plus de chances d’aller au bout en Ligue des champions qu’avec Emery ou Tuchel. Cette année, c’est pas foudroyant... Etchebest lui, il est dans le mental. À eux deux, ils feraient un bon duo d’entraîneurs, je pense.Des pâtes. Ou sinon j’aime bien aller jouer à jeun. Attention, la production a appuyé là-dessus : il est breton, il met du beurre...Mais promis, je n’utilise pas tant de beurre que ça ! En général, on revient beaucoup à la cuisine traditionnelle, parce que les gens en ont marre des trucs qui n’ont pas de goût. Les plats en sauce, par exemple. C’est comme le jeu du Barça , maintenant les gens aiment voir Liverpool ou le Real, où ça tricote un peu moins. City, ça marche encore, parce qu’il y a Guardiola, mais moi, je n’aime pas ces jeux où ça bégaye autour de la surface pendant vingt minutes. Je préfère une bonne frappe des 35 mètres.Ouais, je finissais le service à 15h, je prenais la voiture, je mettais mon maillot, j'entrais sur le terrain, et je ressortais en début de deuxième mi-temps, vers la 55, et je repartais. Faut être fan !Mais à j’époque, j’avais la condition. Maintenant, je n'ai plus rien !Je joue meneur de jeu, mais c’est comme en cuisine, je suis polyvalent. Je suis plus un 8-10 qu’un libéro, mais je peux jouer partout. Comme je peux faire de la pâtisserie ou du salé dans mon restaurant.On dit aussi : «» , c’est marrant. Un truc amer, un peu trouble, avec des agrumes et du poisson un peu périmé, je pense... Une chose est sûre : si c’est moi qui mets le bouillon, il est bon.Kerbrat ! Un type dur sur l’homme. Mathias Autret , aussi, milieu de terrain à Brest , je jouais contre lui quand j’étais gamin. J’aime bien regarder ce qu’il fait. Sinon Drogba, Ribéry, Thauvin... Le problème à l'OM, ces dernières années, c’est que c’est plus souvent les spectateurs qui nous font vibrer que les joueurs.Thauvin, c’est une sauce instable. Ça peut vite se troubler et en même temps ça peut être exceptionnel.J’aimerais bien faire une moustache de Rami, frit minute. Avec des petits légumes du soleil, ce serait super.