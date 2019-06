Gueye : « Les individualités ne suffiront pas »

Le talentueux milieu défensif d’Everton présente les ambitions du Sénégal à l’orée de la Coupe d'Afrique des nations, à l'occasion du premier match des Lions de la Téranga dans la compétition face à la Tanzanie.

Propos recueillis par Christophe Gleizes

C’est une compétition extrêmement compliquée, qui est très importante pour tous les joueurs du continent africain. Gagner la CAN, ce n’est jamais facile.Il n’y pas de petits pays, toutes les équipes se valent. Souvent, on voit des surprises, des favoris qui sortent au premier tour, donc on se prépare à toutes les éventualités. Il faudra être costauds mentalement, bien travailler et surtout rester concentrés tous ensemble sur notre objectif.Franchement, non. On se prépare à rencontrer tout le monde, peu importe le niveau de la nation. Tout le monde veut gagner, on s’attend à rencontrer tous types d’adversaires. Mais en ce qui nous concerne, on se concentre sur notre équipe et sur ce qu’on veut faire. On sait où on veut aller, on va tout faire pour satisfaire le peuple sénégalais. On n’a pas de temps à perdre à calculer, parce qu’il n’y a pas de calcul à faire.Ce sont évidemment les éliminations... Surtout la première fois, en 2015, où on se fait sortir en phase de poules. C’était très compliqué.On pensait vraiment avoir fait le plus dur après avoir gagné le premier match contre le Ghana, mais on a connu une vraie désillusion ensuite contre l’Algérie. La seconde fois, on se fait éliminer en quarts de finale aux tirs au but par le Cameroun qui a fini par remporter la compétition. C’était dur aussi parce que si on avait réussi à les battre, on aurait peut-être pu aller au bout. Cette année-là, on avait une très bonne équipe et on jouait bien. Donc j’ai des souvenirs plutôt douloureux, et on espère les effacer cet été.Peu importe le format, on est là pour jouer. Après, c’est bien d’augmenter le nombre de pays qualifiés. Cela donne la chance à certaines nations de pouvoir découvrir la compétition, il y aura plus de matchs et plus d’ambiance. Ce sera encore plus compliqué qu’avant.Et cela va changer beaucoup de choses. On aura le temps de bien se reposer après une saison qui a été longue, et on va pouvoir effectuer une bonne préparation tous ensemble. On espère que cela va se traduire par plus de qualité dans le jeu. Auparavant, la compétition se trouvait en plein milieu de la saison et c’était souvent compliqué physiquement.Offensivement et défensivement, on a ce qu’il faut et on est bien équipé.En particulier devant, c’est vrai, on a de très grands joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Dans le football d’aujourd’hui, quand les matchs sont fermés sans beaucoup d’occasions, ça paie. Maintenant, on le sait, les individualités ne suffiront pas. Ce qu’il faut avant tout, c’est une bonne cohésion d’équipe. Qu’on soit solidaires, et qu’on travaille tous ensemble pour y arriver. À mon avis, c’est ce qui nous a fait défaut dans les dernières compétitions. Il faut avoir une bonne mentalité parce qu’une CAN, c’est très long. La compétition va être dure, il y aura de la concurrence. Le coach va devoir faire des choix, mettre des joueurs sur le banc. Donc il faudra rester tous ensemble, peu importe qui joue, travailler les uns pour les autres et se serrer les coudes. C’est uniquement comme ça qu’on pourra y arriver.Ce qui me plaît, c’est d’enrayer les attaques de l’équipe adverse. Quand il y a une bonne opportunité pour les joueurs d’en face de marquer et que toi tu arrives à t’imposer, à tout casser d’une interception et à relancer derrière rapidement afin qu’on parte en contre-attaque... Cela retourne le jeu, c’est ça qui est magnifique dans ce rôle. L’équipe adverse pense que ça va passer jusqu’au dernier moment, puis ça repart tout de suite de l’autre côté. Réussir un bon tacle, une bonne récupération, ça te met dans ton match et ça te donne de la confiance et de la sérénité. C’est un vrai plaisir de jouer à ce poste-là.C’est vrai, plus jeune j’adorais le regarder jouer. Je me suis pas mal inspiré de lui. Quand j’étais tout petit, au quartier, mon idole était David Beckham.Mais quand je suis arrivé au centre de formation et que j’ai commencé à jouer à ce poste de milieu défensif, à devenir un vrai numéro 6, j’ai regardé ce qui se faisait chez les pros, et Diarra était le joueur que je préférais. Je regardais ses matchs en vidéo, j’aimais sa façon de défendre, mais surtout d’utiliser le ballon. C’était un vrai bon joueur de foot.Pas pour les joueurs, en tout cas. Comme je l’ai souvent dit, les anciens ont écrit l’histoire en 2002. Ça, on ne peut pas l’effacer et on ne cherche surtout pas à l’effacer. Au contraire, on veut s’appuyer sur ce qu’ils ont fait de bien pour avancer. Maintenant, c’est à nous d’écrire notre propre histoire et de ramener la coupe un jour au Sénégal.Nous sommes des professionnels, donc on s’attend toujours à tous les scénarios possibles, mais c’est vrai que se faire éliminer de la sorte a été terrible pour nous.Mais voilà, il fallait accepter et se relever. De toute façon, on n’a pas eu le temps de trop cogiter. Il a fallu retourner dans nos clubs respectifs, et se remettre au travail pour les qualifications de la CAN. Je ne dirais pas que c’est oublié, mais on a su passer à autre chose et se concentrer sur ce nouvel objectif : remporter la CAN.Il nous le répète, depuis le début des qualifications : la seule chose qui compte, c’est de ramener la coupe au Sénégal. Pour l’instant, on a su faire ce qu’il fallait. Ce qu’il a apporté à l’équipe, tout le monde le sait, c’est le sérieux, la rigueur. C’est l’envie de travailler tous les jours, l’envie de gagner tous les matchs. Désormais, on va tous dans ce sens-là.Il a réussi à nous inculquer une vraie culture de la gagne, une discipline de travail.Avant, on disait souvent des joueurs qui venaient en sélection qu’ils se croyaient en vacances. C’était vu comme une parenthèse de repos, lorsqu'on partait de nos clubs. Lui, il a su faire comprendre à tout le monde que l’équipe nationale est ce qu’il y a de plus important, que tout un pays nous regarde et compte sur nous. On peut rendre tout un pays heureux par nos performances, continuer à faire vivre une nation dans le calme et dans le bonheur. Mais cela passe par des victoires, par des matchs très très importants qu’il faut gagner. Il a réussi à nous mettre ça dans la tête.Diambars, c’est très beau. C’est un exemple pour l’Afrique. Ils ont ouvert la porte à beaucoup de joueurs, qui ont réussi aujourd’hui et qui sont désormais installés dans l’équipe nationale. Actuellement, de nombreux centres de formation en Afrique ont pris exemple sur eux. Comme Génération Foot, qui a sa façon de faire, mais qui marche très bien aussi. C’est une très bonne chose pour le Sénégal, et le continent africain en général. J’espère qu’il y en aura d’autres après nous, et que ça va continuer.