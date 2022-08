Guessand porte Nantes contre Toulouse

FC Nantes (4-3-3) : Lafont – Fábio (Cochia, 59e), Castelletto, Pallois, Merlin (Appiah, 73e) – Moutoussamy (Blas, 45e), Girotto, Chirivella – Coco (Mohamed, 45e), Guessand, Simon (Doucet, 80e). Entraîneur : Antoine Kombouaré



Toulouse FC (4-3-3) : Dupé – Desler (Biakolo, 79e), Roualt, Nicolaisen, Aboukhlal – Spierings, Dejaegere (Chaïbi, 69e), van den Boomen – Begraoui (Odaiwu, 45e), Dallinga, Ratão (Zandén 59e). Entraîneur : Philippe Montanier

Les Canaris s’envolent enfin.Mené à la pause par des Toulousains intéressants, Nantes a renversé la vapeur grâce aux entrées de Blas et Mohamed et le repositionnement de Guessand sur l’aile droite, lequel est impliqué sur les trois buts nantais en dix minutes. Voilà la première victoire de la saison pour les hommes de Kombouaré.Ce sont les Canaris qui allument la première mèche par Andrei Girotto qui fracasse la transversale de Dupé d’une demi-volée aux abords de la surface toulousaine (11). Mais ce sont bien les Violets qui ouvrent le score par Zakaria Aboukhlal, l’ailier droit repositionné latéral gauche ce dimanche après-midi. Van den Boomen le lance parfaitement par à une ouverture de 40 mètres que le Néerlandais convertit en croisant du gauche. Nantes met le réveil mais tombe sur un Maxime Dupé de gala qui retrouve son club formateur. Coup sur coup, il empêche Guessand d’égaliser à bout portant puis il enlève une tête smashée de Fábio grâce à un des arrêts de ce début de saison (25).Les joueurs de Kombouaré enflamment ensuite le match dans une deuxième période à sens unique. Les entrées de Blas, et Mohamed à la pause permettent à Evann Guessand, repositionné à droite, de faire des merveilles. D’abord, en coupant un centre de Moses Simon au premier poteau pour égaliser. Après son premier but sous le maillot nantais depuis son arrivée de Nice, il offre la même statistique à Mohamed qu’il trouve d’un centre parfaitement repris de la tête par l’Egyptien. C’est encore l’ancien aiglon qui amène le troisième but lorsqu’il centre une nouvelle fois vers Mohamed, lequel remet de la poitrine pour Simon. Si le centre de Chaïbi trouve la barre transversale de Lafont (71), cela ne change rien au sort du Téf’ qui subit sa première défaite de la saison et peut s’inquiéter des carences défensives déjà aperçues le week-end dernier face à Lorient. Pour les Canaris qui n’avaient pas encore marqué dans le jeu, les buts de ses trois joueurs offensifs peuvent rassurer.