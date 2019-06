Guerrero et Farfán retournent la Bolivie

Bolivie (4-4-1-1) : Lampe - Bejarano, Haquin, Jusino, Bejarano - Saavedra (Vaca, 73e), Justiniano, Saucedo (Fernández, 71e), Chumacero - Castro (Álvarez, 80e) - Moreno Martins. Sélectionneur : Eduardo Villegas.

Pérou (4-2-3-1) :Gallese - Advíncula, Zambrano (Araujo, 85e), Abram, Trauco - Tapia, Yotún - Farfán, Cueva (Flores, 79e), Polo - Guerrero (Gonzáles, 92e). Sélectionneur : Ricardo Gareca.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Guerrero-Farfán, duo de briscards gagnant.Avant l'affrontement entre le Brésil et le Venezuela cette nuit, Bolivie et Pérou voulaient absolument repartir du Maracanã avec trois points dans leur besace. Après un début de match indigent à souhait, il a fallu attendre l'intervention de la VAR pour commencer à s'extasier. Après une faute de main péruvienne que Presnel Kimpembe appréciera, l'attaquant Marcelo Moreno Martins a permis à la Bolivie d'inscrire son premier but du tournoi (1-0, 28). Loin d'être étincelant, le Pérou est pourtant parvenu à revenir au score juste avant la pause. Lancé en profondeur, l'expérimenté Paolo Guerrero a étonnement pris de vitesses les deux centraux boliviens avant d'éliminer le gardien bolivien d'un grand pont astucieux (1-1, 45).Avant de rentrer aux vestiaires, les Péruviens ont tenu un conciliabule bénéfique dans le rond central puisqu'ils ont rapidement pris les devants en deuxième mi-temps. Excentré sur la gauche, Guerrero a balancé une centre dévié repris de la tête par Farfán (1-2, 55). Avec ce but, son 27en sélection, le meneur de jeu est devenu le deuxième buteur de l'histoire de, derrière... Guerrero (37 buts). Les Boliviens ont alors tout donné mais Saavedra a raté l'immanquable après un arrêt somptueux de Gallese (67). Hâchée par les remplacements à répétition, la fin du match est finalement marquée par un troisième et dernier but péruvien, l'oeuvre d'Edison Flores sur une offrande de l'éternel Farfán (1-3, 96).Qui a dit que le Pérou avait besoin d'une nouvelle génération ?