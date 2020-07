Guendouzi s'entraîne à l'écart du groupe d'Arsenal

QC

Ça sent la fin de l'aventure londonienne.Selon des informations de, Mattéo Guendouzi a été mis à l'écart du groupe d'Arsenal par Mikel Arteta. Dans l’œil du cyclone depuis la défaite à Brighton et son mauvais geste sur Neal Maupay, l'ancien lorientais est en froid avec son entraîneur et aurait des envies de départ Lassé de l'attitude de son joueur, le technicien espagnol ne l'a pas convoqué pour les quatre derniers matchs des, tous remportés. Depuis plus de deux semaines, le jeune Français ne prendrait même plus part aux séances collectives et s'entraînerait seul de son côté.A moins que ce soit simplement une mesure de précaution sanitaire.