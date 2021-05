Guendouzi proche de l'OM ?

LF

Trois ans après son départ de Lorient, Mattéo Guendouzi est prêt à faire son retour en Ligue 1.La rumeur a pris de l'ampleur ce week-end, L'Équipe et La Provence confirmant que le milieu de terrain de 22 ans a donné son feu vert pour rejoindre l'OM cet été. Le joueur souhaiterait revenir en France, mais aussi évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli. Reste une étape importante : trouver un accord avec Arsenal, alors qu'un montant situé entre douze et quinze millions d'euros est évoqué.Capitaine de l'équipe de France Espoirs et déjà appelé à une reprise avec les A, Guendouzi n'est plus en odeur de sainteté chez les. Un comportement douteux et des propos injurieux lancés à Neal Maupay et ses copains de Brighton avaient conduit Mikel Arteta à le sortir du groupe, le laissant s'entraîner individuellement en début de saison. Prêté au Hertha dans les dernières heures du mercato estival, Guendouzi a disputé 24 matchs en Bundesliga (2 buts, 3 passes décisives), avant de louper la fin de saison à cause d'une fracture du métatarse. Attention au recrutement du joueur blessé, l'OM sait ce que cela peut donner.