Guardiola : « Ward-Prowse est le meilleur tireur de coup franc que je n'ai jamais vu »

Lionel Messi et Kevin De Bruyne peuvent aller se rhabiller.Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a exprimé toute son admiration pour James Ward-Prowse, le milieu de Southampton, adversaire de Manchester City samedi., a confié le coach espagnol.Auteur d'un but exceptionnel face à Wolverhampton samedi (défaite 3-1), le capitaine desest le seul joueur duà cumuler dix buts et dix passes décisives sur coup franc en prenant en compte les trois dernières saisons et celle en cours.Matthew Le Tissier connaît enfin son héritier.