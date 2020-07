Guardiola veut Douglas Costa

GL

Pep et ses chouchous.Pep Guardiola fait les yeux doux à Douglas Costa, qu'il a connu au Bayern lors de la saison 2015-2016. L'entraîneur desapprécie le Brésilien de la Juventus, et en a fait sa priorité en attaque, alors que Leroy Sané s'est envolé pour Munich et que David Silva devrait quitter le navire des. C'est la quotidien italienqui, ce dimanche, a révélé l'intérêt de Guardiola pour le dribbleur fou de 29 ans.Manchester City serait prêt à mettre jusqu'à 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Douglas Costa, lié contractuellement jusqu'en 2022 aux, et évalué à 24 millions d'euros parQuand on aime, on ne compte pas.