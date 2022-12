Guardiola sur Haaland : « Il n'est toujours pas à son meilleur niveau »

BB

Erling Haaland attendait avec impatience le retour de la Premier League Et le cyborg n'a pas déçu, claquant ses 19et 20but de la saison pour mener City à la victoire contre Leeds (1-3) et s'offrir un nouveau record au passage . Pourtant, Guardiola s'attend encore à mieux :Très peu rassurant pour les défenses de PL. D'autant plus que Guardiola a l'impression que son attaquantUn diagnostic partagé par le buteur norvégien., a-t-il reconnu. Et ce retour sur sa terre natale de Leeds lui a permis d'annoncer la couleur pour son retour à la compétition :. Et de lâcher comme une menace :La réception d'Everton est pour ce samedi. Et attention, ça pourrait barder.