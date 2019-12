Guardiola est le plus rapide à gagner 100 matchs en PL

13

CG

Le coup de 100.Il fallait bien un record à Pep Guardiola pour boucler l'année 2019 et pour se consoler de voir Liverpool écraser toute concurrence en tête du championnat. Avec la victoire de son Manchester City contre Sheffield (2-0) , dimanche soir, le technicien espagnol est devenu l'entraîneur le plus rapide de l'histoire à atteindre le cap des 100 succès en Premier League. Il lui aura fallu 134 rencontres pour débloquer ce record, et faire mieux qu'un certain José Mourinho, qui avait dû attendre 142 matchs pour cette symbolique.Ça doit lui faire une belle jambe.